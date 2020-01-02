Марко использовал аналогию с беременностью для оценки работы Проста

Хельмут Марко скептически оценил результаты работы Алена Проста в команде Renault. Четырехкратный чемпион мира был советником компании с момента возвращения заводской команды в Формулу 1 в 2016 году, а в этом году был назначен т.н. независимым директором коллектива. Однако, по мнению консультанта компании Red Bull, вклад экс-пилота Ф1 в работу французской «конюшни» пока не слишком заметен.

«В этой команде немало проблем, – заявил Марко в беседе Motorsport.com. – Вот они назначили Алена Проста на новую должность. Но в итоге ничего толком не поменялось».

Впрочем, по мнению австрийца, дело не только в качествах многократного чемпиона мира как руководителя, но и в общем отношении компании Renault к выступлениям в чемпионате мира.

«Тут все просто. Знаете, есть такое выражение: нельзя быть наполовину беременной. И к Формуле 1 это выражение относится в полной мере. Если хочешь добиться успеха, надо быть вовлеченным в проект на сто процентов, надо быть готовым тратить на это деньги, надо выкладываться по максимуму и делать все возможное для достижения результата».