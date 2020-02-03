Марко исключил возвращение Феттеля в Red Bull из-за Ферстаппена

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
37 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
44 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
58 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
72 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
86 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
93 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
107 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
121 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
128 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
142 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
149 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
163 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
177 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
205 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
212 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
226 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
233 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
247 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
261 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
268 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
282 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
296 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Марко исключил возвращение Феттеля в Red Bull из-за Ферстаппена

Поделились
Комментарии
Марко исключил возвращение Феттеля в Red Bull из-за Ферстаппена
Автор:
, редактор
3 февр. 2020 г., 11:11

Советник Red Bull Racing полагает, что команда не сможет содержать одновременно Макса и Себастьяна.

В связи с поражением Себастьяна Феттеля от Шарля Леклера во внутрикомандной борьбе в 2019 году появились слухи о скором уходе немца из Ferrari. По некоторым из них, Феттель хотел бы вернуться в Red Bull, с которой выиграл четыре чемпионских титула. 

Контракт немца со Скудерией истекает в конце 2020 года, и теоретически уже следующий сезон он мог бы начать в своей прежней команде. Однако этой зимой Red Bull продлила контракт с Максом Ферстаппеном, и теперь в команде занята позиция лидера. По мнению советника RBR Хельмута Марко, продление голландца лишило Феттеля шансов на возвращение.

«Учитывая продление Макса, я не могу представить, что за нас будут выступать два V (Vettel и Verstappen – прим.ред.). В финансовом плане это было бы очень сложно», – сказал Марко в интервью Motorsport-Magazin.

В то же время Марко верит, что Феттель еще может вернуться на топ-уровень: «Когда Себастьяну комфортно, а машина подходит его стилю езды, то он полностью на уровне. Но он очень прямолинейный спортсмен, который мало что знает о политике и не хочет вести такую борьбу. А у Леклера есть преимущество в лице менеджера Николя Тодта, который в подобном хорош. Но Феттель может ответить на трассе».

В 2019 году Феттель набрал на 24 очка меньше, чем Леклер.

Читайте также:

Следующая новость
Эйткен покинул место тест-пилота Renault

Предыдущая новость

Эйткен покинул место тест-пилота Renault
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Марко исключил возвращение Феттеля в Red Bull из-за Ферстаппена

2
Формула 1

СМИ: Гран При Китая и России хотят поменять местами из-за вируса

3
Формула 1

Отцы-молодцы. У кого из звезд Формулы 1 больше всего детей?

4
Формула 1

Технический анализ: первые секреты машины Mercedes 2020 года

5
Формула 1

Бинотто посетовал на политическую слабость Ferrari

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Марко исключил возвращение Феттеля в Red Bull из-за Ферстаппена
F1

Марко исключил возвращение Феттеля в Red Bull из-за Ферстаппена

Эйткен покинул место тест-пилота Renault
F1

Эйткен покинул место тест-пилота Renault

Бинотто посетовал на политическую слабость Ferrari
F1

Бинотто посетовал на политическую слабость Ferrari

Калениус: Формула 1 выгодна для Mercedes
F1

Калениус: Формула 1 выгодна для Mercedes

СМИ: Гран При Китая и России хотят поменять местами из-за вируса
F1

СМИ: Гран При Китая и России хотят поменять местами из-за вируса

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.