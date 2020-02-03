Марко исключил возвращение Феттеля в Red Bull из-за Ферстаппена

В связи с поражением Себастьяна Феттеля от Шарля Леклера во внутрикомандной борьбе в 2019 году появились слухи о скором уходе немца из Ferrari. По некоторым из них, Феттель хотел бы вернуться в Red Bull, с которой выиграл четыре чемпионских титула.

Контракт немца со Скудерией истекает в конце 2020 года, и теоретически уже следующий сезон он мог бы начать в своей прежней команде. Однако этой зимой Red Bull продлила контракт с Максом Ферстаппеном, и теперь в команде занята позиция лидера. По мнению советника RBR Хельмута Марко, продление голландца лишило Феттеля шансов на возвращение.

«Учитывая продление Макса, я не могу представить, что за нас будут выступать два V (Vettel и Verstappen – прим.ред.). В финансовом плане это было бы очень сложно», – сказал Марко в интервью Motorsport-Magazin.

В то же время Марко верит, что Феттель еще может вернуться на топ-уровень: «Когда Себастьяну комфортно, а машина подходит его стилю езды, то он полностью на уровне. Но он очень прямолинейный спортсмен, который мало что знает о политике и не хочет вести такую борьбу. А у Леклера есть преимущество в лице менеджера Николя Тодта, который в подобном хорош. Но Феттель может ответить на трассе».

В 2019 году Феттель набрал на 24 очка меньше, чем Леклер.