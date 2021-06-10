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Формула 1 Новость

Марко исключил возможность возвращения Гасли в Red Bull

Автор:
, Ответственный редактор

По словам гоночного консультанта, французский пилот выступает сейчас на отличном уровне, но останется в «младшей» команде

Марко исключил возможность возвращения Гасли в Red Bull

Пьер Гасли получил свой шанс в Red Bull Racing в 2019 году, но смотрелся на фоне Макса Ферстаппена столь скверно, что уже к середине сезона его заменили на Алекса Элбона. 

Несмотря на такое развитие событий, ставшее для гонщика сильным психологическим ударом, Гасли смог найти себя и заново раскрылся в состве Toro Rosso / AlphaTauri, где уже одержал одну победу и еще дважды поднимался на подиум, в том числе на недавнем Гран При Азербайджана. 

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Сильные выступления француза привели к тому, что в последние полгода в паддоке Ф1 ходят устойчивые слухи об интересе к нему со стороны земляков из Alpine (хотя сами они все опровергают).

Тем временем со своей стороны в Red Bull подтвердили, что не намерены отпускать Гасли как минимум до окончания его нынешнего контракта. 

«Сейчас он пилотирует очень здорово, – рассказал в недавнем интервью Auto Motor und Sport гоночный консультант Хельмут Марко. – Машина AlphaTauri отлично подходит ему. Вместе они составляют классную комбинацию.

Наш контракт действует еще как минимум два года. Не знаю, откуда взялась эта болтовня про Renault. Пьер наилучшим отразом отвечает интересам [бренда] AlphaTauri, так как он модный француз. Но самое главное – он очень здорово выступает. В Баку он переиграл [Шарля] Леклера и был очень хорош».

Несмотря на эту россыпь комплиментов, австриец исключил возможность перехода Гасли в Red Bull Racing, где контракт Серхио Переса заканчивается уже в конце 2021 года. А также дал понять, что если Пьер все же предпочтет уйти, его есть, кем заменить.

«Этот вопрос [перехода в RBR] сейчас не актуален, – объяснил Марко. – У нас отличный подбор пилотов. Многие уже поспешили написать, что замены ему просто нет. Но [Юри] Випс выигрывает гонки в Формуле 2, [Лиам] Лоусон тоже входит там в число лидеров. Так что у нас множество талантов, которые хотят и могут выступать за Red Bull».

Випс одержал две победы в Баку и идет сейчас четвертым в общем зачете Ф2. Лоусон занимает там же восьмое место.

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