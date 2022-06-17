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Формула 1 Новость

Марко исключил «прощальную гастроль» Феттеля в AlphaTauri

Гоночному консультанту Red Bull не понравилась идея возвращения четырехкратного чемпиона мира в команду, с которой тот 14 лет назад одержал самую первую победу в Ф1

Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
Марко исключил «прощальную гастроль» Феттеля в AlphaTauri
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В том, что лучшие годы Себастьяна Феттеля в Формуле 1 уже остались позади, сомневаются разве что самые преданные поклонники гонщика. После поражения от Шарля Леклера в споре за лидерство в Ferrari и последующего перехода в Aston Martin Себ сражается за позиции далеко позади лидеров. 

Неудивительно, что в паддоке регулярно появляются слухи о скором завершении карьеры 24-летнего гонщика. Недавно возникла теория о том, что перед окончательным уходом из спорта Феттель собирается провести сезон в AlphaTauri – именно ее цвета (тогда под названием Toro Rosso) гонщик защищал в своем первом сезоне, именно ей принес памятную победу на дождевом Гран При Италии 2008 года в Монце. 

Такой завершение карьеры могло бы стать красивой – и популярной у спонсоров – историей.

Однако этому решительно воспротивился гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко, который когда-то давно сам взял Феттеля в молодежную программу.

«Для таких ностальгических историй у нас просто нет места, – заявил австриец. – Ведь здесь нужна мотивация для всех технической бригады». Он объяснил, что AlphaTauri / Toro Rosso много лет работала с молодыми гонщиками или теми, кто сейчас полон мотивации и сил, как Пьер Гасли.

«Я рад, что в последнее время дела у Себа понемногу пошли на лад, но сейчас просто наблюдаю за ним, не пытаясь отыскать какую-то выгоду для Red Bull», – добавил Марко.

Отметим, что дебютировал Феттель все же не в Toro Rosso, а в BMW-Sauber, где по ходу сезона 2007 заменил на одну гонку травмированного Роберта Кубицу и сразу финишировал восьмым. Сейчас эта команда носит название Alfa Romeo.

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Аналогичным образом консультант исключил и возвращение Даниэля Риккардо, который сейчас проходит не самый простой карьерный период в McLaren. 

«Я верю, что он сможет переломить ход событий и, возможно, даже выйти на уровень [Ландо] Норриса, – сказал Марко. – Но пока с его уверенностью в своих силах не все в порядке.  

Даниэлю будет сложно остаться в McLaren, пока его форма слишком сильно меняется от этапа к этапу. Хотя в среднем он проигрывает [напарнику] не так и много». 

Нынешний контракт австралийца с командой из Уокинга действует до конца 2023 года, но поговаривают, что при нынешнем уровне результатов пилота босс McLaren Зак Браун может разорвать соглашение с ним досрочно. 

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