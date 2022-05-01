Марко исключил Хэма, Алонсо и Феттеля из списка талантов

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После этапа Формулы 1 в Имоле преимущество Шарля Леклера в чемпионате серьезно сократилось, а на вторую строчку в личном зачете поднялся Макс Ферстаппен. Это обострило борьбу и вернуло в чемпионат интригу.

По мнению спортивного советника «Быков» Хельмута Марко, так будет до самого конца чемпионата, потому, что только один пилот сравним с ними по таланту, но он не выступает ни за Red Bull, ни за Ferrari.

«В этом году есть только два претендента на титул чемпиона мира, и это Ферстаппен и Леклер, – цитирует Марко Auto Motor und Sport. – Единственный гонщик в пелотоне, кто обладает сравнимым с ними талантом на сегодняшний день – это Ландо Норрис. Но на его беду у него сейчас нет машины для победы в чемпионате».

Напомним, что Марко стал чуть ли не первым, кто в этом году объявил Карлоса Сайнса очевидно вторым номером в Ferrari. Напарника Ферстаппена Серхио Переса Марко также очевидно не видит в числе претендентов на титул.