Марко: Honda продолжит делать моторы для RBR до конца 2025 года

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В октябре 2020 года Honda удивила многих объявлением о свертывании программы в Формуле 1 после окончания сезона-21. Японцы в общей сложности провели в чемпионате семь лет – сначала в сотрудничестве с McLaren, а затем переключившись на Toro Rosso и впоследствии Red Bull.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Red Bull создаст собственное подразделение в Великобритании для производства моторов по технологиям Honda. Однако спортивный консультант «Быков» Хельмут Марко в интервью австрийскому изданию Autorevue заявил об обратном.

«Сейчас мы нашли совершенно другие решение, отличное от изначального плана. Двигатели будут производиться в Японии до 2025 года, то есть мы их вообще не будем трогать. Права и всякое подобное останутся у японцев до 2026-го, когда мы уже выступим в роли новичков и сами будем создавать моторы.

Японцы решили переосмыслить свои действия на почве наших успехов. Это, конечно, сильное преимущество для команды. Значит, мы будем выполнять только настройку и калибровку».

Напомним, что еще вчера было объявлено о переходе гоночного босса Honda Масаши Ямамото на работу в Red Bull Powertrains.

Дополнительная информация: Эндрю ван Лёвен