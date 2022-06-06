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Выиграв шесть титулов за восемь последних лет, Льюис Хэмилтон попал в 2022 году в непривычное положение. Его машина больше не является быстрейшей в пелотоне, и за семь Гран При британец всего раз побывал на подиуме и заработал 50 очков.

Многие поспешили увидеть в этом признаки завершения звездной карьеры Льюиса, однако Хельмут Марко напомнил, что в Ф1 все меняется очень быстро, потому уже в ближайшие недели все может перевернуться с ног на голову.

«Было бы абсурдно думать, что схватка за титулы уже закончена, – цитирует австрийца издание OE24. – Я произвел простые подсчеты. Впереди еще 15 гонок. Даже [Джордж] Расселл сейчас отстает от Макса Ферстаппена всего на 41 очко. Возможно абсолютно все.

Думаю, Mercedes по силам включиться в спор за чемпионство. Их машина становится все сильнее день ото дня. Если просто посмотреть на времена лучших кругов, то они уже вровень с нами, если не быстрее.

Недооценивать их ни в коем случае нельзя. Если Mercedes вновь сможет доминировать, Льюис мгновенно преобразится.

Он сейчас так далеко позади просто потому, что слишком многое оказалось против него. Да и невезение сказалось. Это можно сравнить с тем, что происходило с Red Bull в 2014 году».

Описанный гоночным консультантом период относится к прошлой смене регламента. До этого, в 2010-13 годах, лидер «Быков» Себастьян Феттель был неудержим, завоевав четыре титула подряд. Но переход на турбомоторы отбросил немца назад – молодой напарник Даниэль Риккардо смог уверенно переиграть Себа, и тот ушел в Ferrari.

«Для Даниэля тогда все складывалось очень здорово, а Себастьян постоянно испытывал проблемы», – подтвердил Марко.

Сейчас Льюис уступает в общем зачете 75 очков. Это не худший показатель для британца. В 2011 году по итогам семи Гран При он проигрывал лидеру 76 баллов, а в 2009-м – и вовсе 127,5 в пересчете на нынешнюю схему.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Эрик Юниус