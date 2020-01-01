Марко: Формулой Е нас не напугать
Внимание крупных автопроизводителей к гоночным автомобилям с нулевым выхлопом не производит большого впечатления на консультанта компании Red Bull.
Хельмут Марко не видит угрозы для Формулы 1 со стороны набирающего популярность среди зрителей и автопроизводителей чемпионата Формула Е. И даже недавний отказ марки Volkswagen от всех гоночных программ, где задействованы автомобили с ДВС, не заставил австрийца изменить свое мнение. Об этом Марко заявил в недавнем интервью австрийской газете Kleine Zeitung.
«Да, электромобили сейчас на слуху – и Volkswagen стал одной из причин этого, когда довел дело до «дизельгейта» [скандала, связанного с подтасовкой немецкой компанией данных о токсичности выхлопа дизельных двигателей], – в частности сказал Марко. – Однако я не вижу серьезной угрозы со стороны Формулы Е. О чем может идти речь, когда они получают электричество для болидов с помощью дизель-генераторов?»
Напомним, что в нынешнем сезоне в Формуле Е представлены 10 крупных и мелких автопроизводителей – против всего 4-х в Формуле 1. Однако для Марко это не является принципиальным моментом.
«Формула 1 – это великолепное шоу, и оно никуда не денется. Конечно, если не случится очередной гонки вооружений и бюджетов. И само собой, Формуле 1 стоит уделять внимание тому, как развиваются технологии и каковы тендеции в этой сфере».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , Формула E
|Автор
|Норман Фишер
Марко: Формулой Е нас не напугать
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