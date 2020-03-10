Марко: FIA должна ответить по сделке с Ferrari, крайний срок – сегодня

На прошлой неделе семь команд Формулы 1, которые не используют двигатели Ferrari, подписали петицию с требованием раскрыть условия мирового соглашения между Скудерией и FIA. Ответом Всемирной автомобильной федерации стало заявление, в котором лишь признавалось правота такой сделки.

В самой петиции, которую публиковали команды, не было никакого конкретного указания на сроки, в которые команды рассчитывают получить ответ. Однако, по словам спортивного советника Red Bull Хельмута Марко, такой дедлайн на самом деле существует и срок истекает уже сегодня.

«Пока мы получили только одно сообщение от FIA, и нас это не устраивает, – цитирует Марко швейцарское издание Speed Week. – Мы в своем обращении к федерации просили предметного ответа и поставили четкий дедлайн, после которого мы сможем предпринять следующие действия. Как команда, мы не можем смириться с тем, что выявленное нарушение осталось безнаказанным. Отведенный нами срок истекает завтра (заметка со словами Марко была опубликована вечером 9 марта – прим. ред.)

В первую очередь нам хочется детально узнать, что же было найдено в моторе Ferrari, так как нам четко дали понять, что нарушения были. Только получив эту информацию мы сможем принимать решения о дальнейших шагах.

Мнение семи команд нельзя игнорировать, FIA обязана раскрыть детали соглашения с Ferrari. Так что завтра – последний день.

Наши претензии направлены не против конкретной команды, а против того, как в Формуле 1 осуществляется технический контроль. Но позвольте напомнить, что в 2007 году уже был прецедент, когда McLaren была дисквалифицирована и оштрафована на 100 миллионов за факт шпионажа».