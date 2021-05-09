Марко: Ферстаппен заехал на пит-стоп раньше времени

Появление Макса Ферстаппена на пит-лейне по пути на единственный пит-стоп голландца в Гран При Испании стало большой неожиданностью для команды Red Bull. Об этом после финиша гонки журналистам рассказал Хельмут Марко.

«Максу сообщили, что он должен заехать в боксы на следующем круге – он же услышал, что ему надо свернуть на пит-лейн сразу же, – рассказал спортивный советник концерна Red Bull съемочной группе австрийского телеканала ORF. – Возникло какое-то недопонимание между Максом и его гоночным инженером. Все были еще в процессе подготовки к пит-стопу – как вдруг один из наших сотрудников заорал, что Макс уже на пит-лейне! Поэтому в результате пит-стоп длился дольше обычного – четыре-пять секунд».

Впрочем, по словам Марко, заминку во время переобувания не стоит считать причиной поражения Ферстаппена.

«Уже на первом отрезке было понятно, что гоночный темп у Mercedes выше, чем у нас, – продолжил австриец. – Хэмилтон мог держаться на хвосте у Макса и не убивать свою резину – это значит, что у Льюиса было серьезное преимущество в скорости. И изнашивались его шины заметно медленнее, чем у Макса.

Таким образом, все, что нам оставалось – это сохранять свою позицию на трассе и пытаться как можно лучше растянуть ресурс резины в расчете на автомобиль безопасности или на какие-нибудь мелкие неприятности у Льюиса. Был вариант раньше уйти на второй пит-стоп в расчете на преимущество в скорости благодаря свежим шинам Soft – но в этом случае Максу пришлось бы обгонять не только Льюиса, но и Боттаса. А это было уже слишком рискованно. И этот риск наверняка не оправдался бы.

Так что, с таким преимуществом Mercedes по скорости и таким блестящим пилотом за рулем Mercedes у нас было не так много шансов на победу. Чтобы всерьез претендовать на первое место, нам требовалось серьезное везение».