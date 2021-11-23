Марко: Ферстаппен уже должен быть чемпионом

В Катаре Льюису Хэмилтону удалось до 8 очков сократить отставание от Макса Ферстаппена в чемпионате. Mercedes был явно быстрее соперников в двух последних гонках, а на двух оставшихся до конца сезона Гран При считается фаворитом благодаря конфигурациям трасс.

Однако советник Red Bull Хельмут Марко считает, что подобные прогнозы в этом сезоне редко оправдываются и верит в шансы Ферстаппена победить в Джидде или Aбу-Даби.

«В этом году результаты часто отличаются от прогнозов, – сказал Марко De Telegraaf. – На бумаге нашим лучшим шансом была трасса в Бразилии, а до этого говорили, что в Остине фаворитом будет Mercedes, но выиграли мы.

Мотор Хэмилтона уже не будет таким мощным, как в Бразилии. И мне кажется, что они уже не используют свое особенное крыло. Так что мы не сдаемся.

Надо выигрывать одну из последних гонок, вот и все. Провести безупречный этап».

Марко также отметил, что без вмешательства внешних обстоятельств Ферстаппен уже завоевал бы титул:

«Макс потерял много очков Баку, Сильверстоуне и Будапеште. В нормальной ситуации мы бы уже выиграли чемпионат. Теперь надо отыгрываться. Этот чемпионат не для тех, кто не выдерживает давления».

На Гран При Aзербайджана Ферстаппен сошел из-за прокола колеса, лидируя в гонке. В Британии Макс также был лидером, но атака Хэмилтона на него привела к вылету голландца с трассы. В Венгрии Ферстаппен стал девятым после аварии на старте, устроенной Валттери Боттасом.