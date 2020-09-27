Марко: Ферстаппен удивил нас выбором шин

Макс Ферстаппен стартует в Гран При России с первого ряда и на шинах Medium против обладателя поула Льюиса Хэмилтона на Soft. В команде Red Bull рассчитывают, что альтернативная стратегия может помочь голландцу в гонке.

При этом во втором сегменте квалификации только Ферстаппен и Валттери Боттас смогли показать лучшее время на шинах с желтыми боковинами, остальные не рискнули отказаться от мягкой резины. По словам спортивного советника Red Bull Хельмута Марко, на выборе шин настоял сам гонщик.

«За обедом Макс неожиданно выдвинул идею пройти в финал квалификации на желтых шинах, – рассказал Марко изданию F1-insider.com. – Мы же после пятничных тренировок считали это невозможным. Но он невозмутимо заявил нам: несли настроите болид как следует, я легко окажусь в тройке быстрейших. Это звучало невероятно».