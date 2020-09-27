Марко: Ферстаппен удивил нас выбором шин
По словам советника Red Bull, именно Ферстаппен настоял на шинах Medium в квалификации
Макс Ферстаппен стартует в Гран При России с первого ряда и на шинах Medium против обладателя поула Льюиса Хэмилтона на Soft. В команде Red Bull рассчитывают, что альтернативная стратегия может помочь голландцу в гонке.
При этом во втором сегменте квалификации только Ферстаппен и Валттери Боттас смогли показать лучшее время на шинах с желтыми боковинами, остальные не рискнули отказаться от мягкой резины. По словам спортивного советника Red Bull Хельмута Марко, на выборе шин настоял сам гонщик.
«За обедом Макс неожиданно выдвинул идею пройти в финал квалификации на желтых шинах, – рассказал Марко изданию F1-insider.com. – Мы же после пятничных тренировок считали это невозможным. Но он невозмутимо заявил нам: несли настроите болид как следует, я легко окажусь в тройке быстрейших. Это звучало невероятно».
Читайте также:
Предыдущая новость
Райкконен: Я не подписывал контракт с Alfa Romeo
Следующая новость
Вольф: Зачем Хэмилтону Red Bull?
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При России
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Макс Ферстаппен
|Автор
|Сергей Иванов