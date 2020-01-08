Марко: Ферстаппен поможет убедить Honda
По словам советника Red Bull, японской компании было важно удостовериться, что Макс Ферстаппен продолжит выступать за команду.
Команда Red Bull вчера объявила о заключении нового контракта с Максом Ферстаппеном, который будет действовать до конца 2023 года. Теперь ей нужно убедить поставщика моторов Honda остаться в Формуле 1. Пока японский автоконцерн подтвердил участие в чемпионате только до конца 2021 года.
По мнению советника Red Bull Хельмута Марко, новый контракт с Ферстаппеном должен помочь убедить японцев остаться.
«В Honda положительно расценили это известие, – заявил Марко Auto Motor und Sport. – Макс очень дорог японцам. Им нравится его агрессивный стиль езды и его открытость. Мы вскоре проведем с ними окончательные переговоры. На самом деле я просто жду сообщения о том, когда мне лететь в Японию».
Марко также рассказал, что несколько волновался по поводу возможного ухода Ферстаппена в Mercedes.
«Честно сказать, мне было не просто гадать, что не так с историей про Льюиса Хэмилтона и Ferrari, – признался Марко. – Но очевидно, что если Хэмилтон перейдет в Скудерию, Mercedes придется искать ему замену. И Макс был бы, очевидно, главной кандидатурой.
К счастью, Макс в курсе, как обстоят дела у Honda. Он уже видел новый болид и оценил его. В итоге мы приняли совместное решение подписать новый контракт».
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|Автор
|Сергей Иванов
Марко: Ферстаппен поможет убедить Honda
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