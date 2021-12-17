Марко: Ферстаппен не уйдет в Mercedes из-за Сильверстоуна

После победного финиша в Гран При Абу-Даби, где Макс Ферстаппен завоевал свой первый чемпионский титул, он заявил, что готов остаться с командой Red Bull еще на 10-15 лет. При этом контракт Ферстаппена пока заключен только до 2023 года.

Тогда же истекает контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes. В связи с этим наши коллеги из немецкой редакции Motorsport.com спросили у спортивного советника Red Bull Хельмута Марко о том, не собирается ли команда досрочно продлить контракт с Ферстаппеном, чтобы конкуренты не попытались переманить его на место Хэмилтона.

«Мы пока не продлевали контракт, но конечно осудим такую возможность, – ответил Марко с улыбкой. – Но нет опасений, что Ферстаппен перейдет в Mercedes. Слишком много мостов было разрушено в Сильверстоуне».

Напомним, что на старте Гран При Великобритании в Сильверстоуне произошло столкновение между Ферстаппеном и Хэмилтоном, в результате которого болид Red Bull был отброшен в отбойник. Хэмилтон смог продолжить гонку: он был признан виновным в аварии, получил 10 штрафных секунд, но все равно выиграл этап.

Марко также оценил способности Ферстаппена и сравнил его в Айртоном Сенной.

«Он самый быстрый, самый уверенный и самый агрессивный пилот из всех, кого я когда-либо видел. Он похож на Сенну. Эти двое сравнимы по своей ментальности, по своим персональным качествам, по своей агрессии. Нам повезло, что у нас один из таких гонщиков», – заявил советник Red Bull.