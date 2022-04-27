Марко: Ferrari уступит Red Bull по темпам доработок

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После трех стартовых Гран При преимущество Скудерии в Кубке конструкторов достигло 39 очков над Mercedes и 49 – над Red Bull. Шарль Леклер благодаря двум победам оторвался от преследователей на 34 очка или практически вдвое.

Но уик-энд в итальянской Имоле прошел под диктовку Red Bull и резко изменил общую картину. Ferrari и ее пилот сохранили лидерство, но преимущество, особенно в командном зачете, ощутимо сократилось.

Стало ясно, что сезон точно не станет для итальянской команды легкой прогулкой – «Быки» решили свои проблемы с надежностью, и теперь двум командам предстоит вести непростое сражение за титулы с непредсказуемым исходом.

Тем временем гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко подлил масла в огонь этой битвы, заявив, что преимущество сейчас у его команды.

На вопрос о том, по силам ли конструкторам из Маранелло поддерживать такой же темп подготовки обновлений машины, как их соперникам из Милтон-Кинса, австриец ответил: «Я не думаю, что они смогут.

Уже в этот уик-энд мы увидели, что в условиях реального прессинга они начинают ошибаться. Леклер дважды закрутился в пятницу, Карлос [Сайнс] улетел, потом вновь Леклер.

При этом нам очень приятно и интересно соперничать с Ferrari, борьба за титул обещает получиться спортивной и яркой. Надеюсь, как в прошлом году, ничего не решится до самой последней гонки».

Марко добавил: «После проблем в Бахрейне и Австралии нам был очень нужен хороший уик-энд. В итоге получилось сделать дубли, первый после Малайзии в 2016 году. Этот результат невероятно важен для команды в плане морали и всего остального.

Он показывает, что мы сильны. Если получается собрать все воедино, то очень сильны.

Мы дважды потеряли по 18 очков [после сходов Ферстаппена]. Без этого Макс легко мог быть сейчас лидером чемпионата. Но впереди еще много гонок, потому нам было очень важно убедиться в своей силе».

В среду 27 апреля Хельмуту Марко исполнилось 79 лет.