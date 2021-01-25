Марко: Ferrari за зиму прибавила 50 л.с. мощности

В прошлом году Ferrari откатилась со второго места в Кубке конструкторов на шестое во многом из-за проблем с силовой установкой. Изданная в конце 2019 года техническая директива FIA вынудила Скудерию существенно ослабить свой мотор перед сезоном-2020.

Чтобы исправить ситуацию, в Маранелло заранее подготовили новую силовую установку на 2021 год. И по информации советника Red Bull Хельмута Марко, эта установка оказалась намного лучше прошлогодней.

«Я слышал, что они сделали огромный прыжок в части мотора, – сказал Марко в эфире RTL. – Кажется, они отыграли шоковое прошлогоднее отставание 50 л.с. Теперь у них новая мотивация».

По мнению Марко, на пользу Ferrari пойдет и уход Себастьяна Феттеля: «Ситуация с ним была нехорошая, так что полезно, что у них теперь есть согласие по поводу лидера команды. Думаю, за третье место в чемпионате они точно поборются».

В 2021 году Феттеля в составе Ferrari заменил Карлос Сайнс.