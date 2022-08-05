Марко: Ferrari почти все делает неправильно

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По итогам 13 первых Гран При нынешнего сезона Ф1 представители Red Bull обеспечили себе лидерство в общем зачете Кубка конструкторов доведя преимущество над Ferrari до 97 очков.

При этом в активе Скудерии уже восемь поулов – однако в гонках ее пилоты раз за разом упускали хорошие результаты в силу самых разных причин. Поломки, аварии и тактические просчеты привели к тому, что шансы Ferrari и ее лидера Шарля Леклера на титул перед второй половиной чемпионата оцениваются невысоко.

Хельмут Марко после Гран При Венгрии ответил на вопросы газеты Osterreich. Среди прочего «серого кардинала» Red Bull спросили, почему Скудерия постоянно терпит поражения.

«Да потому, что они почти все делают неправильно, – ответил 79-летний австриец. – К примеру, в Будапеште они впервые в сезоне не смогли вывести шины в оптимальный температурный диапазон, а потом ошиблись с тактикой пит-стопов».

Он продолжил: «Я просто не могу понять, почему они не поставили в гонке уже использованные шины Medium. Это было бы в любом случае лучше, чем Hard. Вместо этого они сильно порадовали Тото [Вольфа] и Mercedes, отдав им второе и третье место. Впрочем, и нам это подошло».

Также Марко рассказал, что нынешний чемпионат в психологическом плане для него складывается гораздо проще предыдущего, где Red Bull вела упорнейшее противостояние с Mercedes и в итоге взяла только один титул из двух.

«Сейчас я испытываю больше позитива, – сказал гоночный консультант. – Почти каждый уик-энд доставляет удовольствие: это даже не сравнить с невероятным нервным напряжением прошлого года. Даже жаль, что Ferrari делает так много ошибок.

Они выступают явно ниже своих возможностей, мне обидно за них. Но им по силам отыграться, их машина очень быстра».

Стоит отметить, что по количеству лучших кругов в гонках между Red Bull и Ferrari сейчас равенство – 5:5. Дважды быстрейшими становились пилоты Mercedes, один раз – McLaren.