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Формула 1 / Гран При Испании / Новость

Марко: Ф1 дала зеленый свет Гран При Испании

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Марко: Ф1 дала зеленый свет Гран При Испании
Автор:
, редактор
30 июл. 2020 г., 09:00

Вспышка коронавируса не должна отменить гонку в Барселоне

Из-за второй вспышки коронавируса в Испании проведение Гран При Формулы 1 в этой стране оказалось под вопросом. Гонка в Барселоне запланирована на 16 августа, однако по некоторым данным руководство Ф1 рассматривает вариант ее замены на третий этап в Сильверстоуне. При этом окончательного решения пока не принято.

Однако советник Red Bull Хельмут Марко уверяет, что гонка в Барселоне состоится.

«Несмотря на рост числа заболевших в Испании, нам дали зеленый свет, – цитирует Марко F1-Insider. – Из отелей нам уже сообщили, чего избегать при заезде. Нам разрешили провести этап, потому что мы путешествуем в своем собственном пузыре».

Марко отметил, что в Ф1 уже освоились с собственным режимом изоляции: «Мы привыкли жить в своем пузыре. Другого пути нет. Итоги первых гонок показали, что Ф1 все делает правильно. А отсутствие зрителей это компромисс, на который нам пришлось пойти. Важно и дальше принимать пандемию всерьез и принимать все необходимые меры».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Испании
Пилоты Хельмут Марко
Автор Иван Матушкин

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