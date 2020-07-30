Марко: Ф1 дала зеленый свет Гран При Испании

Из-за второй вспышки коронавируса в Испании проведение Гран При Формулы 1 в этой стране оказалось под вопросом. Гонка в Барселоне запланирована на 16 августа, однако по некоторым данным руководство Ф1 рассматривает вариант ее замены на третий этап в Сильверстоуне. При этом окончательного решения пока не принято.

Однако советник Red Bull Хельмут Марко уверяет, что гонка в Барселоне состоится.

«Несмотря на рост числа заболевших в Испании, нам дали зеленый свет, – цитирует Марко F1-Insider. – Из отелей нам уже сообщили, чего избегать при заезде. Нам разрешили провести этап, потому что мы путешествуем в своем собственном пузыре».

Марко отметил, что в Ф1 уже освоились с собственным режимом изоляции: «Мы привыкли жить в своем пузыре. Другого пути нет. Итоги первых гонок показали, что Ф1 все делает правильно. А отсутствие зрителей это компромисс, на который нам пришлось пойти. Важно и дальше принимать пандемию всерьез и принимать все необходимые меры».