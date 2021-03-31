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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Марко: Если бы Ферстаппен отыграл у Хэмилтона 5 секунд штрафа – ему дали бы 10

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Советник Red Bull уверен, что Макс не выиграл бы в Сахире

Марко: Если бы Ферстаппен отыграл у Хэмилтона 5 секунд штрафа – ему дали бы 10

После финиша Гран При Бахрейна Макс Ферстаппен высказал претензии Red Bull за то, что его заставили пропустить Льюиса Хэмилтона вперед. Голландец выехал с трассы при обгоне действующего чемпиона, из-за чего дирекция гонки потребовала вернуть Хэмилтону позицию.

Ферстаппен по радио предположил, что оставшись впереди смог бы оторваться от Хэмилтона на пять штрафных секунд и сохранить первое место после наказания. Но советник Red Bull Хельмут Марко считает, что судьи все равно лишили бы Макса победы.

«Он был недоволен тем, что мы сказали ему пропустить Хэмилтона после приказа FIA, – сказал Марко в интервью Sport 24 Auto. – Макс сказал, что, вероятно, легко бы оторвался от Хэмилтона на те пять секунд, что ему бы добавили в виде штрафа. Но тогда ему бы добавили десять секунд».

Марко надеется извлечь уроки из поражения в Бахрейне: «Нам нужно учиться на ошибках. Если хочешь победить Mercedes, надо работать идеально. Потому что Хэмилтон, надо признать, провел идеальную гонку».

В дуэль Хэмилтона и Ферстаппена, по мнению Марко, вмешаться может только один человек: «Это Перес. Остальные слишком далеко. McLaren отстает на секунду».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Льюис Хэмилтон , Макс Ферстаппен
Автор Иван Матушкин

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