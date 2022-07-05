Марко: Беру слова о Halo обратно

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Система безопасности, защищающая головы пилотов Формулы 1 и известная как Halo, появилась в чемпионате несколько лет назад и поначалу многими была расценена скептически. Считалось, что польза от нее сомнительна, а вред обзорности очевиден.

Одним из скептиков был спортивный советник Red Bull Хельмут Марко. Но после страшной аварии на старте Гран При Великобритании, где перевернулся китайский пилот Чжоу Гуаньюй, Марко однозначно признал пользу от такой титановой защиты.

«Нам долгое время не показывали видеозапись той аварии, что часто означает, что случилось что-то нехорошее, – сказал Марко в эфире Servus TV. – Но потом мы узнали, что все не так плохо. Нужно сказать спасибо дуге Halo, без нее у Чжоу не было бы шансов на выживание.

Это показывает, как серьезно в FIA относятся к безопасности. Конечно, не бывает двух одинаковых аварий. Но в FIA очень быстро реагируют на каждую. Я скептически относился к Halo, но статистика показывает, что последняя смертельная авария в Формуле 1 произошла на трассе «Сузука» в 2015 году, и тогда этой дуги как раз не было».

Марко очевидно говорит об аварии Жюля Бьянки, который въехал под трактор, выехавший убрать другой болид, и как раз не защищенным Halo шлемом ударился о корпус спецтехники. Бьянки получил непоправимые повреждения мозга, и спустя несколько месяцев его не стало.