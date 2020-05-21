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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Марко: Австрия окончательно решит судьбу Гран При до конца мая

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Марко: Австрия окончательно решит судьбу Гран При до конца мая
Автор:
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
21 мая 2020 г., 11:27

Правительнство страны изучает план, подготовленный организаторами этапа и FOM. По словам Хельмута Марко, вердикт должен быть позитивным

Официальное решение о том, состоятся ли гонки Ф1 в Австрии 5 и 12 июля, пока не принято. В компании Red Bull, которая занимается организацией этапов, ожидают от канцлера Себастьяна Курца позитивного решения до конца мая.

«Опираясь на ту информацию, которая у нас сейчас есть, мы надеемся на проведение гонок, – сказал в интервью телеканалу Oe24 гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко. – На прошлой неделе концепция, подготовленная в Шпильберге, была передана в Федеральное министерство здравоохранения, они уже изучают наш документ.

Кроме того, FOM подготовила свой план в отношении охраны здоровья. Надеюсь, мы получим ответ в конце мая. Возможно, потребуются какие-то коррективы». 

По словам Марко, если чиновники укажут на необходимость внесения каких-то изменений, времени на их реализацию будет вполне достаточно. Пока картина эпидемии в стране также выглядит позитивно. В среду впервые за долгое время число новых выявленных случаев не превысило тысячи, причем только 37 пациентам потребовалась интенсивная терапия.

При этом организаторы Гран При признают, что в случае ухудшения статистики заболевших в мае или июне планы провести гонки окажутся под большим вопросом.

«Ред Булл Ринг» находится в регионе Мурталь, одном из наименее затронутых вирусом. Здесь всего 44,5 позитивных теста на 100 тысяч человек. Для сравнения, в соседнем Тироле аналогичная цифра достигает 2236 случаев. 

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Австрия уже дважды ослабляла карантинные меры – в середине апреля, а затем в начале мая. И хотя ранее Марко говорил о потенциальной возможности провести гонки со зрителями, это требует особого решения властей страны, вероятность которого практически исключена. Хотя в конечном счете Формуле 1 нужно как можно быстрее заполнить трибуны, уверен Марко. 

«Безопасность в любом случае на первом месте, – отметил он. – Но нам нужно вернуться к нормальной жизни, а она включает присутствие болельщиков на любых спортивных соревнованиях.

Ситуация отличается в разных странах. Сейчас разработаны более эффективные методы диагностики, мы гораздо больше знаем о вирусе. Но каких-то общих решений тут быть не может».

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При этом, по словам гоночного консультанта, он уже не верит, что в сезоне-2020 удастся провести 18 гонок, о которых в начале карантина говорил Чейз Кэри.

«Полагаю, если все сложится удачно, в особенности с двумя первыми гонками в Австрии, то общее число этапов составит от десяти до 15, – сказал Марко. – Это крайне важно для чемпионата мира, но потребует от Liberty серьезной гибкости».

Он добавил: «Интерес к Ф1 никуда не делся, потому обязательно надо начинать гонки. Формула 1 выживет. Люди хотят эмоций, хотят зрелища, которое им предлагает спорт. Но ситуация непростая».

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Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии Билеты
Автор Кристиан Ниммерфолль

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