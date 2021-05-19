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Формула 1 Новость

В Red Bull объяснили, чем Перес лучше Гасли

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, Ответственный редактор

Доктор Марко рассказал о существенной разнице между двумя напарниками Макса Ферстаппена

В Red Bull объяснили, чем Перес лучше Гасли

После того, как к конце 2018 года из Red Bull Racing ушел Даниэль Риккардо, команде никак не удается составить сильный пилотский дуэт. В скорости Макса Ферстаппена сомнений нет, но вот найти ему достойного напарника пока не выходит. 

Пьер Гасли был отчислен из главной команды «Быков» уже через полсезона после дебюта, Алекс Элбон продержался чуть дольше, но тоже не смог закрепиться. Сейчас угнаться за голландцем пробует Серхио Перес – и пока у него это получается не лучшим образом. 

Между тем, Гасли за прошедшее время удалось восстановить свою репутацию, выступая за Toro Rosso/AlphaTauri. Француз демонстрирует хороший уровень, а недавняя победа в Монце привела к появлению слухов о возможности его возвращения в Red Bull.

Однако гоночный консультант Хельмут Марко недавно дал понять, что подобное едва ли возможно. 

«Итог чемпионата [в Кубке конструкторов] решат вторые гонщики команд, – сказал 78-летний австриец в интервью Auto Motor und Sport. – Перес постоянно прибавляет.

Он не пытается изобрести машину заново, как это делал Гасли. А вместо этого смотрит на Макса, анализирует его круги и разбирается, в чем необходимо стать лучше». 

После четырех Гран При на счету Ферстаппена одна победа, 80 очков и второй место в зачете пилотов. У Переса 32 балла, ни одного призового кубка и шестая строчка в таблице.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Хельмут Марко , Пьер Гасли
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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