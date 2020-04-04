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Формула 1 / Новость

Маркелов сразится с Латифи в виртуальном батле

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Маркелов сразится с Латифи в виртуальном батле
Автор:
, Редактор
4 апр. 2020 г., 19:35

В день перенесенного на неопределенный срок Гран При Вьетнама компания Veloce Esports проведет кибергонку в необычном формате – в виде серии дуэлей c участием 16 гонщиков

5 апреля должен был состояться первый в истории Гран При Вьетнама, проведение которого в итоге было отложено из-за вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом. Провести виртуальную гонку Формулы 1 в Ханое пока невозможно, так как в последней версии официальной игры чемпионата, основанной на сезоне 2019 года, такая трасса отсутствует.

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Организаторы Формулы 1 решили взамен устроить виртуальную гонку по трассе в Мельбурне, где в этом году уже точно не состоится настоящий Гран При Австралии. А компания Veloce Esports, сооснователем которого является двукратный чемпион Формулы Е Жан-Эрик Вернь, в сотрудничестве с Motorsport Games решило устроить в этот день парные заезды по олимпийской системе с участием 16 гонщиков.

Среди участников состязаний будет российский пилот Артем Маркелов, который на реальных трассах в этом сезоне должен выступать в чемпионате Формулы 2. В первом раунде москвич сразится с гонщиком команды Williams Николя Латифи. Также на старт соревнований выйдут Ландо Норрис, Стоффель Вандорн, Эстебан Гутьеррес, Дэвид Шумахер (сын экс-пилота Ф1 Ральфа Шумахера, который в этом сезоне должен дебютировать в чемпионате Ф3) и чемпионка W Series Джейми Чедвик. 

Veloce Esports стала одним из первых организаторов виртуальных гонок с участием реальных пилотов в этом сезоне. Компания уже в день отмененного Гран При Австралии провела гонку на цифровой копии трассы в Мельбурне.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , eSports
Автор Сергей Иванов

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