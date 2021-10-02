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Формула 1 Новость

Марио Андретти предупредил Макса и Льюиса об опасностях борьбы за титул

По словам чемпиона Формулы 1 далекого 1978 года, двум лидерам нынешнего сезона во время поединка за звание сильнейшего важно не забывать кое о чем

Марио Андретти предупредил Макса и Льюиса об опасностях борьбы за титул

После 15 Гран При Льюис Хэмилтон выигрывает в личном зачете чемпионата у Макса Ферстаппена лишь два очка. Силы соперников равны – голландец из Red Bull чаще выигрывает, но его оппонент стабильнее добивается хороших результатов.

Предсказать, что в итоге станет сильнейшим, сейчас не возьмется ни один эксперт или букмекер. По мнению легендарного Марио Андретти, ответ на главный вопрос даст только финальная гонка сезона.

Американскому экс-пилоту сейчас 81 год, из всех живущих чемпионов Ф1 он уступает лишь Джеки Стюарту – и по-прежнему остается видной фигурой в IndyCar, где до 2020 года катал почетных гостей на двухместной машине перед стартом этапов.

Говоря о сражении Макса и Льюиса, он отметил: «Думаю, их поединок продлится до самой последней гонки. Я просто не вижу, как может быть иначе, и это здорово. 

Они практически одинаково сильны. В тот или иной день любой из них может взять верх, что мы видели уже не раз». 

Марио добавил, что каждая ошибка одной из сторон может иметь на заключительной стадии чемпионата решающее значение. 

«Вспомните хотя бы Зандфорт, – приводит слова Андретти RacingNews365 – Там любая осечка могла иметь огромный эффект. 

Я внимательно наблюдал за тактическими действиями Red Bull. Они уступили инициативу Mercedes и пристально следили за ними, позволив соперникам действовать первыми. Это было блистательно. И в итоге каждая из сторон все сделала правильно.

Максу пришлось всерьез потрудиться ради победы, но именно так оно и должно быть».

Сезон Формулы 1 продолжится 8-10 октября в Турции, а еще через две недели пройдет Гран Ghv США в Остине – Марио Андретти с 2012 годя является послом этой трассы.

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