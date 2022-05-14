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Марио Андретти: Мы придем в Формулу 1 в 2024 году

Чемпион 1978 года подтвердил намерение своей семейной компании присоединиться к королевским гонкам

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Марио Андретти: Мы придем в Формулу 1 в 2024 году
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Во второй половине прошлого года стало известно, что семейная компания чемпиона Формулы 1 1978 года Марио Андретти подала официальную заявку на выступление своей команды Andretti в Формуле 1.

Компания, которой сейчас руководит сын чемпиона Майкл Андретти, даже пыталась купить команду Sauber, а когда этого не произошло, заявила о начале строительства новой базы в Великобритании, чтобы в последствии перенести ее в США.

Выступая в эфире телеканала Sky F1, Марко Андретти уточнил сроки дебюта команды под руководством его сына.

«Я скажу вам одну вещь: мы более чем достаточно стараемся попасть в Формулу 1, тут нет никаких сомнений, – заявил бывший чемпион Формулы 1. – Мы стучимся в каждую дверь, используем все возможности, и думаю, нам удастся быть на старте сезона 2024 года. Мы уже собрали большую, профессиональную команду сотрудников, чтобы сделать это реальностью».

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