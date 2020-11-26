Марадона и гонки. Кто предлагал ему тесты в Формуле 1 и кто выходил в его футболке на подиум
Аргентинский футболист праздновал победы вместе с Росси и примерял на себя роль штурмана Леба
25 января 2020 года стало последним днем в жизни Диего Марадоны. В эти выходные по ходу Гран При Бахрейна обитатели паддока наверняка не раз и не два вспомнят о великом футболисте – мы же собрали кадры, сделанные в моменты приезда спортсмена на этапы престижных гоночных чемпионатов.
В 1987 году Марадоне, который тогда находился на пике славы, предложили ни много ни мало – тесты в Формуле 1. Сделала это команда Williams, которая в тот год была сильнейшей и в составе которой Нельсон Пике в итоге завоевал третий титул. Однако график игр в чемпионате Италии (где аргентинец тогда выступал за «Наполи») не позволил Марадоне воспользоваться предложением.
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В 1995 году Марадона побывал на Гран При Монако, где успел пообщаться с Ники Лаудой, который тогда входил в состав менеджмента Ferrari, и Михаэлем Шумахером.
Диего Марадона и Ники Лауда
Фотограф: Эрколе Коломбо
Михаэль Шумахер и Диего Марадона
Фотограф: LAT Images
Ровно десять лет спустя футболист вновь приехал Монако в дни проведения гонки Ф1 – и снова увиделся с Шумахером, который к тому моменту успел сменить команду и завоевать еще шесть чемпионских титулов.
Позже, после знаменитого трагического инцидента на горнолыжном склоне, аргентинец пару раз оставлял прочувствованные сообщения в соцсетях по случаю дня рождения немецкого пилота.
В 2008 году накануне Ралли Аргентины футболист примерил на себя роль штурмана Себастьена Леба, проехавшись в правом кресле раллийного Citroen C4.
Диего Марадона и Себастьен Леб
Фотограф: Sutton Images
Диего Марадона и Себастьен Леб
Фотограф: Sutton Images
Диего Марадона и Себастьен Леб
Фотограф: Sutton Images
В том же году Марадона побывал на мотоциклетном Гран При Сан-Марино и вместе с Валентино Росси отпраздновал победу итальянского пилота в гонке.
Много лет спустя Вале сделал ответный жест. В 2014 году в календаре MotoGP впервые после паузы длиной в 15 лет появился Гран При Аргентины. В первой гонке итальянцу не хватило полутора секунд до подуима, а вот в следующем году Росси пересек линию финиша первым. И вышел на подиум в футболке аргентинской футбольной сборной с легендарной десяткой на спине.
Фото: Yamaha MotoGP
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1 , MotoGP , WRC
|Пилоты
|Михаэль Шумахер , Валентино Росси , Ники Лауда , Себастьен Лёб
|Автор
|Федерико Фатурас