25 января 2020 года стало последним днем в жизни Диего Марадоны. В эти выходные по ходу Гран При Бахрейна обитатели паддока наверняка не раз и не два вспомнят о великом футболисте – мы же собрали кадры, сделанные в моменты приезда спортсмена на этапы престижных гоночных чемпионатов.

В 1987 году Марадоне, который тогда находился на пике славы, предложили ни много ни мало – тесты в Формуле 1. Сделала это команда Williams, которая в тот год была сильнейшей и в составе которой Нельсон Пике в итоге завоевал третий титул. Однако график игр в чемпионате Италии (где аргентинец тогда выступал за «Наполи») не позволил Марадоне воспользоваться предложением.

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В 1995 году Марадона побывал на Гран При Монако, где успел пообщаться с Ники Лаудой, который тогда входил в состав менеджмента Ferrari, и Михаэлем Шумахером.

Диего Марадона и Ники Лауда 1 / 2 Фотограф: Эрколе Коломбо Михаэль Шумахер и Диего Марадона 2 / 2 Фотограф: LAT Images

Ровно десять лет спустя футболист вновь приехал Монако в дни проведения гонки Ф1 – и снова увиделся с Шумахером, который к тому моменту успел сменить команду и завоевать еще шесть чемпионских титулов.

Позже, после знаменитого трагического инцидента на горнолыжном склоне, аргентинец пару раз оставлял прочувствованные сообщения в соцсетях по случаю дня рождения немецкого пилота.

В 2008 году накануне Ралли Аргентины футболист примерил на себя роль штурмана Себастьена Леба, проехавшись в правом кресле раллийного Citroen C4.

Диего Марадона и Себастьен Леб 1 / 3 Фотограф: Sutton Images Диего Марадона и Себастьен Леб 2 / 3 Фотограф: Sutton Images Диего Марадона и Себастьен Леб 3 / 3 Фотограф: Sutton Images

В том же году Марадона побывал на мотоциклетном Гран При Сан-Марино и вместе с Валентино Росси отпраздновал победу итальянского пилота в гонке.

Много лет спустя Вале сделал ответный жест. В 2014 году в календаре MotoGP впервые после паузы длиной в 15 лет появился Гран При Аргентины. В первой гонке итальянцу не хватило полутора секунд до подуима, а вот в следующем году Росси пересек линию финиша первым. И вышел на подиум в футболке аргентинской футбольной сборной с легендарной десяткой на спине.