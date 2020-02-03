Малья: Вели переговоры с Aston Martin еще пять лет назад

На прошлой неделе стало известно, что команда Racing Point в 2021 году будет переименована в Aston Martin. Это произошло благодаря покупке владельцем Racing Point Лоуренсом Строллом доли в британской автокомпании.

Бывший владелец команды Виджай Малья, который был вынужден расстаться с ней в 2018 году из-за тяжелого финансового положения, отметил, что стороны не впервые вели переговоры о сотрудничестве.

«Я рад за команду и за Лоуренса, – цитирует Малью Speedweek. – Он очень умный инвестор, его послужной список говорит сам за себя. Уверен, благодаря ему дела пойдут в гору.

Я всегда стремился достичь такой договоренности. У Aston Martin много поклонников по всему миру, которые теперь будут поддерживать команду. Мы еще пять лет назад вели переговоры с ними, но тогда они решили стать спонсорами Red Bull».

В прошлом сезоне Racing Point заняла седьмое место в Кубке конструкторов.