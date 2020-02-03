Малья: Вели переговоры с Aston Martin еще пять лет назад
Бывший владелец Racing Point порадовался за команду, реализовавшую его давнюю цель.
На прошлой неделе стало известно, что команда Racing Point в 2021 году будет переименована в Aston Martin. Это произошло благодаря покупке владельцем Racing Point Лоуренсом Строллом доли в британской автокомпании.
Бывший владелец команды Виджай Малья, который был вынужден расстаться с ней в 2018 году из-за тяжелого финансового положения, отметил, что стороны не впервые вели переговоры о сотрудничестве.
«Я рад за команду и за Лоуренса, – цитирует Малью Speedweek. – Он очень умный инвестор, его послужной список говорит сам за себя. Уверен, благодаря ему дела пойдут в гору.
Я всегда стремился достичь такой договоренности. У Aston Martin много поклонников по всему миру, которые теперь будут поддерживать команду. Мы еще пять лет назад вели переговоры с ними, но тогда они решили стать спонсорами Red Bull».
В прошлом сезоне Racing Point заняла седьмое место в Кубке конструкторов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Иван Матушкин
Малья: Вели переговоры с Aston Martin еще пять лет назад
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