Малайзия не планирует заменить российский этап Ф1

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В начале марта Формула 1 разорвала контракт с промоутерами Гран При России. На данный момент неизвестно, какой именно автодром заменит отмененный сочинский этап, но, по слухам, одним из претендентов был трек в Малайзии.

По всей видимости, «Сепанг» выпадает из списка кандидатов на замену этапа Ф1 в Сочи – 31 марта исполнительный директор трека Ажан Шафриман Ханиф заявил, что у автодрома нет никаких планов принять чемпионат в ближайшем будущем. Он также отметил, что для этого понадобится большая поддержка со стороны малазийского бизнес-сообщества.

«Мы должны смотреть на картину в целом – как Ф1 может принести пользу не только компании, но и также самой Малайзии с точки зрения брендинга, способности предоставить рабочие места, развития талантов и другого, – добавил Ханиф. – Когда мы платим относительно большие деньги [за проведение этапа], то хотим получить большую пользу не только для автодрома».

Одним из главных претендентов на замену Гран При России в этом году считается трасса в Катаре. Напомним, что уик-энд в Сочи должен был пройти с 23 по 25 сентября.