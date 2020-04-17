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Формула 1 / Новость

«Максу на все пофиг». Риккардо вспомнил первый сезон с Ферстаппеном

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«Максу на все пофиг». Риккардо вспомнил первый сезон с Ферстаппеном
Автор:
, редактор
17 апр. 2020 г., 18:50

Бывший напарник оценил безответственный подход Макса на ранних этапах карьеры в Формуле 1

Макс Ферстаппен попал в Формулу 1 в 17 лет, а в 18-летнем возрасте перешел в Red Bull Racing. Голландец выиграл первую же гонку в составе новой команды и быстро стал ее лидером. 

Бывший напарник Макса Даниэль Риккардо считает, что тому сильно помогла его юность на старте карьеры в Red Bull. «Я думаю, тогда его возраст на многое влиял, – сказал Риккардо в подкасте The Howie Games. – У него были минусы в виде некоторой незрелости, но были и плюсы. Ему просто было пофиг на все, на то, что он раздражает людей, на риски. Он просто выезжал и гнал изо всех сил. 

Вероятно, он не понимал своей ответственности, и потому боролся свободно. И несколько раз это отлично на него сработало. Только придя в команду, он в первый же день выехал из боксов и неплохо потрепал машину. Его не волновала целостность техники или еще что-то. Он действовал по принципу все или ничего». 

Сам Риккардо не нашел минусов в подобном подходе экс-напарника: «Это было здорово, потому что я временами бывал слишком милым за рулем. Но мы с ним жестко давили друг на друга, и это было полезно».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Даниэль Риккардо В Магазин
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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