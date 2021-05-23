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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Ферстаппен сравнил гонку в Монако с хорошим уроком

Автор:
, Редактор Ф1

Пилот Red Bull после победы в княжестве объяснил, что дела всегда говорят за него громче слов

Ферстаппен сравнил гонку в Монако с хорошим уроком

Гонка на самой сложной и медленной трассе сезона прошла под диктовку Макса Ферстаппена. Он получил возможность стартовать первым из-за проблем у победителя квалификации Шарля Леклера – и владел инициативой от старта до финиша.  

Вторая победа в нынешнем сезоне в сочетании со сложным уик-эндом Льюиса Хэмилтона вывела голландца в лидеры общего зачета. Он добился подобного впервые за карьеру. 

«Знаете, дела всегда говорят громче слов, – сказал Макс на пресс-конференции FIA. – И, думаю, этот этап стал хорошим уроком. Ты должен говорить на трассе, именно так мне нравится больше всего. 

Мы с командой допустили меньше всех ошибок – и именно поэтому оказались впереди. Надеюсь, что у нас получится продолжать так и дальше».

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Одним из важнейших моментов для Ферстаппена стал старт, когда он едва не упустил лидерство. 

«Я начинал гонку со второго места, а на этой трассе позиции с внешней стороны решетки не слишком выгодные, – объяснил гонщик. – Я рассчитывал хорошо стартовать, но колеса пробуксовали, потому пришлось пускать машину наперерез [Валттери Боттасу].

К счастью, мне удалось остаться впереди, но уровень сцепления был не самым высоким».

Он добавил: «Оставшись лидером в первом повороте, в дальнейшем я успешно контролировал темп и состояние резины. Здесь важно поддерживать жизнеспособность шин как можно дольше. Думаю, у Валттери были сложности с шинами, и ему пришлось остановиться [раньше]». 

Боттас в итоге так и не выехал обратно на трассу из-за проблем с колесной гайкой, а Ферстаппен всего в третий раз за карьеру стал сильнейшим, лидируя на каждом круге гонки.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако
Сессия Гонка
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Люк Смит

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