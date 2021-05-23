Ферстаппен сравнил гонку в Монако с хорошим уроком

Гонка на самой сложной и медленной трассе сезона прошла под диктовку Макса Ферстаппена. Он получил возможность стартовать первым из-за проблем у победителя квалификации Шарля Леклера – и владел инициативой от старта до финиша.

Вторая победа в нынешнем сезоне в сочетании со сложным уик-эндом Льюиса Хэмилтона вывела голландца в лидеры общего зачета. Он добился подобного впервые за карьеру.

«Знаете, дела всегда говорят громче слов, – сказал Макс на пресс-конференции FIA. – И, думаю, этот этап стал хорошим уроком. Ты должен говорить на трассе, именно так мне нравится больше всего.

Мы с командой допустили меньше всех ошибок – и именно поэтому оказались впереди. Надеюсь, что у нас получится продолжать так и дальше».

Одним из важнейших моментов для Ферстаппена стал старт, когда он едва не упустил лидерство.

«Я начинал гонку со второго места, а на этой трассе позиции с внешней стороны решетки не слишком выгодные, – объяснил гонщик. – Я рассчитывал хорошо стартовать, но колеса пробуксовали, потому пришлось пускать машину наперерез [Валттери Боттасу].

К счастью, мне удалось остаться впереди, но уровень сцепления был не самым высоким».

Он добавил: «Оставшись лидером в первом повороте, в дальнейшем я успешно контролировал темп и состояние резины. Здесь важно поддерживать жизнеспособность шин как можно дольше. Думаю, у Валттери были сложности с шинами, и ему пришлось остановиться [раньше]».

Боттас в итоге так и не выехал обратно на трассу из-за проблем с колесной гайкой, а Ферстаппен всего в третий раз за карьеру стал сильнейшим, лидируя на каждом круге гонки.