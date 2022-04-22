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Макс завоевал поул под желтыми флагами. Почему его не наказали?

Пилот Red Bull проехал свой лучший круг в финале квалификации в тот самый момент, когда судьи сигнализировали о необходимости сбросить скорость. А так можно было?

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Макс завоевал поул под желтыми флагами. Почему его не наказали?
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Неполадки в выхлопной системе Alfa Romeo вынудили Валттери Боттаса остановиться на спуске к первому повороту Ривацца – как и положено в таком случае, на линейном посту, предшествующему месту остановки, в руках судей появились желтые флаги. 

Первым к этому месту подъехал Макс Ферстаппен, который в тот момент завершал быструю попытку. Голландец не стал прерывать круг, довел его до конца, перекрыл свое прежнее достижение и показал время 1:27.999. В дальнейшем именно этот результат принес ему поул.

Многие болельщики скажут, что такой круг по правилам не засчитывается – если пилот улучшил свое время под желтыми флагами, его ждет наказание. Но в действительности, ситуация не столь проста. Дело в том, что относительно недавно соответствующий пункт регламента был уточнен. 

Во-первых, важно отметить разницу между одиночным и двойным флагом. Во втором случае у пилота нет выбора – необходимо сбросить скорость и прервать попытку. Но флаги в месте остановки Боттаса были одиночными. Так что тут никакого нарушения нет. 

В указаниях руководителя гонки Нильса Виттиха, опубликованных перед этапом, говорится, что в случае одинарного флага «пилоты должны сбросить скорость и быть готовы изменить траекторию. Снижение скорости должно быть очевидным – на соответствующем секторе ему следует раньше начать торможение или заметно сбросить темп».

Таким образом, в правилах теперь нет требования относительно общего времени круга. Учитывается только время сектора – причем это не один из трех секторов, используемых в системе хронометража. Речь о судейских мини-секторах, которых обычно около 15-20 на каждой трасса. 

Если гонщик «очевидно» сбросил скорость там, где были желтые флаги, но смог отыграться на других участках, общее улучшение времени не является нарушением. 

В случае с Ферстаппеном телеметрия показала, что он приподнял ногу с педали газа и переключился с седьмой передачи на шестую. Это явно говорит, что голландец видел судейские сигналы и был готов к дальнейшим действиям, если таковые потребовались бы.

Именно поэтому судьи даже не стали вызывать Макса для разбирательства после завершения сессии. Гонщик сохранил первый поул в сезоне и 14-й в карьере. 

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