«Макс заставляет Себа и Льюиса нервничать». Йос Ферстаппен похвалил сына
Отец пилота Red Bull доволен его агрессивной манерой борьбы
Макс Ферстаппен имеет противоречивую репутацию в Формуле 1. Соперники периодически выражают недовольство его агрессивным стилем езды, который считают рискованным. Однако отец пилота Red Bull Йос Ферстаппен полностью доволен манерой сына и тем, что он пугает оппонентов.
«Макс всегда едет на пределе, – сказал голландец в интервью De Telegraaf. – Люди этого и хотят. Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон начинают нервничать, когда он приближается сзади. Разве это не прекрасно?»
Предполагается, что сезон Ф1 в 2020 году стартует с двух гонок в Австрии на трассе «Ред Булл Ринг». Ферстаппен побеждал на ней два последних года, но его отец не считает, что календарь играет голландцу на руку.
«Можно и так на это посмотреть, – заметил Йос. – Но потом будут два этапа в Сильверстоуне, где последние два года побеждает Mercedes».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Йос Ферстаппен , Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Макс заставляет Себа и Льюиса нервничать». Йос Ферстаппен похвалил сына
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