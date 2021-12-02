Макс заставил Хэма провести 7 часов за нелюбимым делом

Льюис Хэмилтон известен своей нелюбовью к работе на симуляторах. Еще по ходу нынешнего сезона семикратный чемпион отмечал, что «почти никогда на нем не ездит» – а если и садится за руль цифровой копии автомобиля, то максимум на 20 кругов в год.

Однако борьба с Максом Ферстаппеном за чемпионский титул заставила семикратного чемпиона пересмотреть привычный подход. Известно, что в этом году лидер Mercedes работает на симуляторе гораздо активнее.

К примеру, как сообщает издание Daily Express, перед Гран При Саудовской Аравии Хэмилтон провел на симуляторе сессию длиной в 7 часов. За счет этого британец пытался получить преимущество над Ферстаппеном на абсолютно новой для всех трассе.

Подобную попытку нагнать соперника мы уже наблюдали в июле, во время уик-энда в Великобритании, когда Льюис внезапно решил провести за работой на симуляторе утро пятницы (оно было непривычно свободным, т.к. во время спринтерских уик-эндов первая тренировка Гран При начинается заметно позже).

За два этапа до конца сезона Хэмилтон проигрывает Ферстаппену лишь 8 очков.