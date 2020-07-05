«Макс заслужил больше». Элбон не обиделся на команду за старое крыло
Напарник Ферстаппена был вынужден отдать голландцу новую деталь от своего болида, так как свое крыло Ферстаппен повредил
Команда Red Bull подготовила для первого Гран При 2020 года новые передние антикрылья. Однако к первому уик-энду в Австрии успели сделать только две такие детали, по одной для каждого болида.
На тренировке в пятницу Макс Ферстаппен вылетел с трассы и повредил свое новое крыло. После чего получил такое же от машины напарника Алекса Элбона. Сам Элбон теперь вынужден довольствоваться деталью старого образца. Тем не менее тайский гонщик не стал винить команду в решении в пользу Ферстаппена.
«С исторической точки зрения нужно признать, что Макс отлично выступает на этой трассе и он больше заслужил новую деталь, – признал Элбон. – Так что я не могу винить команду за такое их решение. Полагаю, что к следующей гонке через неделю я также получу новое антикрыло. Но и без него я доволен машиной. Я не переживаю по этому поводу. Просто сосредоточусь на своей работе».
На пресс-конференции у Элбона спросили, в чем разница между двумя типами крыльев. «Я даже не интересовался. Я и знать не хочу, так как все равно сейчас у меня нет выбора», – сказал Элбон.
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|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов