Макс заехал за линию на решетке. Почему его не наказали?

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Финальный рестарт Гран При Австралии собирались дать всего на два круга. Каждый из пилотов понимал, что это едва ли не последняя возможность отыграть позицию. Именно по этой причине Макс Ферстаппен постарался расположить машину как можно ближе к первому повороту: он уже уступил в дебюте Джорджу Расселлу, и на этот раз времени отыграться, если бы Льюис Хэмилтон повторил маневр напарника, у голландца уже не было.

На фото, сделанных с главной трибуны, хорошо видно расположение Red Bull Макса. Не вызывает сомнений, что носовой обтекатель и переднее антикрыло RB19 находятся за линией разметки.

Ранее по ходу сезона Фернандо Алонсо с Эстебаном Оконом получили штрафы за то, что нарушили боковую разметку – потому в социальных сетях появились вопросы, почему тогда не наказали Макса, чей проступок был явно серьезнее.

Ответ, как водится, скрыт в глубине Спортивного регламента Ф1. Если говорить коротко, расположение автомобиля на решетке определяется по его шинам.

В статье 48 с) говорится, что нарушением считается ситуация, когда «любая часть пятна контакта передней шины находится за линией (передней или боковой) в момент стартового сигнала».

При тщательном изучении снимков видно, что хоть Макс и сместил машину вперед, однако его шины стоят на асфальте только на самой линии, но не за ней.

Именно по этой причине гонщик избежал наказания – которое, с учетом событий последних кругов, точно лишило бы его победы. Можно сказать, что с учетом скверной обзорности из кокпита Ферстаппену повезло – еще несколько сантиметров, и на вершине подиума радовался бы Льюис Хэмилтон.

Сам гонщик так объяснил случившееся: «Честно говоря, я опоздал с торможением и потерял свой ориентир. А потом вновь нашел его и понял, что небольшой запас еще есть. Так что проехал еще немного вперед.

Все было на пределе. Но на пределе – это не за пределом. Ситуацию осложняло солнце, которое очень мешало под финиш. Особенно в первом и третьем поворотах».

Перед стартом Гран При Австралии стартовые позиции на решетке расширили, чтобы гонщикам было проще располагать свои машины.