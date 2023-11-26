Макс выиграл в Абу-Даби, Mercedes удержала второе место в Кубке конструкторов

Финальная гонка долгого сезона поучилась достаточно спокойной. Пара лидеров на финише оказалась такой же, как и на старте – Макс Ферстаппен опередил Шарля Леклера.

Главной интригой в этот раз стала тактическая: одни команды избрали схему с одним пит-стопом, тогда как другие предпочли два.

Впрочем, как уже не раз случалось в нынешнем чемпионате, эти вопросы не представляли никакого интереса для Макса Ферстаппена: трехкратный чемпион уехал от соперников и не встречая сопротивления довел гонку до победы с лучшим кругом.

За его спиной на первом отрезке гонки самой интересной была борьба за третье место: Оскар Пиастри удержал его на старте, однако затем пропустил своего партнера по McLaren Ландо Норриса, а следом и Джорджа Расселла из Mercedes.

Чуть позже, по ходу первых пит-стопов, заминка механиков стоила Норрису позиции и позволила Расселлу подняться в тройку. Эта перестановка стала одним из двух ключевых моментов в споре Mercedes с Ferrari за второе место в Кубке конструкторов – вторым же оказался обгон Льюиса Хэмилтона, который в концовке отобрал у Карлоса Сайнса (тот ехал с одной остановкой) девятое место и окончательно склонил чашу весов в пользу своей команды.

На финальном отрезке в борьбу а призовые позиции включился поднявшийся с девятого места Серхио Перес, но мексиканца оштрафовали на пять секунд за столкновение с Норрисом в «эске». Пилот Red Bull сумел на оставшихся кругах опередить Расселла, и даже Леклер пропустил его, чтобы ухватиться за призрачный шанс.

Но Джордж финишировал в 3,9 секундах за Серхио, и в протоколе мексиканец оказался только четвертым.

Гонщики McLaren остались пятым и шестым.

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Главным героем второго плана в воскресенье стал Юки Цунода, который проехал гонку с одним пит-стопом. Смелый план позволил пилоту AlphaTauri в какой-то момент даже выйти в лидеры, а ближе к финишу вывел на заветное шестое место, которое позволяло обогнать Williams в Кубке конструкторов.

Но за девять кругов до клетчатого флага японца, чьи шины были уже порядком изношены, опередил Пиастри – и команда из Фаэнцы так и осталась восьмой в Кубке конструкторов.

Фернандо Алонсо завершил сезон, которые начинался для них с Aston Martin с невероятных успехов, на седьмом месте.

Хэмилтон на последнем круге обогнал было Цуноду, но затем ошибся и вновь отдал сопернику восьмое место, финишировав следом. Самое последнее очко сезона-2023 после остановки Сайнса, чей сход стал единственным в этот день, заработал Лэнс Стролл.

После гонки судьям FIA еще предстоит расследовать нарушения, допущенные командами на пит-стопах Макса Ферстаппена, Льюиса Хэмилтона, Логана Сарджента, Чжоу Гуаньюя, Алекса Элбона и Пьера Гасли. Как оказалось, претензии связаны с экипировкой механиков: из-за жары и наступления темноты те приоткрывали визоры своих шлемов по ходу пит-стопов.

Отчет дополняется

Результаты Гран При Абу-Даби (58 кругов)