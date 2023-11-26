Формула 1 Гран При Абу-Даби
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Макс выиграл в Абу-Даби, Mercedes удержала второе место в Кубке конструкторов

Сильнейший пилот Ф1 в сезоне 2023 года завершил чемпионат 19-й победой, Шарль Леклер и Джордж Расселл дополнили призовой подиум «Яс-Марины»

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Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Финальная гонка долгого сезона поучилась достаточно спокойной. Пара лидеров на финише оказалась такой же, как и на старте – Макс Ферстаппен опередил Шарля Леклера. 

Главной интригой в этот раз стала тактическая: одни команды избрали схему с одним пит-стопом, тогда как другие предпочли два. 

Впрочем, как уже не раз случалось в нынешнем чемпионате, эти вопросы не представляли никакого интереса для Макса Ферстаппена: трехкратный чемпион уехал от соперников и не встречая сопротивления довел гонку до победы с лучшим кругом. 

За его спиной на первом отрезке гонки самой интересной была борьба за третье место: Оскар Пиастри удержал его на старте, однако затем пропустил своего партнера по McLaren  Ландо Норриса, а следом и Джорджа Расселла из Mercedes. 

Чуть позже, по ходу первых пит-стопов, заминка механиков стоила Норрису позиции и позволила Расселлу подняться в тройку. Эта перестановка стала одним из двух ключевых моментов в споре Mercedes с Ferrari за второе место в Кубке конструкторов – вторым же оказался обгон Льюиса Хэмилтона, который в концовке отобрал у Карлоса Сайнса (тот ехал с одной остановкой) девятое место и окончательно склонил чашу весов в пользу своей команды.  

На финальном отрезке в борьбу а призовые позиции включился поднявшийся с девятого места Серхио Перес, но мексиканца оштрафовали на пять секунд за столкновение с Норрисом в «эске». Пилот Red Bull сумел на оставшихся кругах опередить Расселла, и даже Леклер пропустил его, чтобы ухватиться за призрачный шанс. 

Но Джордж финишировал в 3,9 секундах за Серхио, и в протоколе мексиканец оказался только четвертым.

Гонщики McLaren остались пятым и шестым.

Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Юки Цунода, AlphaTauri AT04

Главным героем второго плана в воскресенье стал Юки Цунода, который проехал гонку с одним пит-стопом. Смелый план позволил пилоту AlphaTauri в какой-то момент даже выйти в лидеры, а ближе к финишу вывел на заветное шестое место, которое позволяло обогнать Williams в Кубке конструкторов.

Но за девять кругов до клетчатого флага японца, чьи шины были уже порядком изношены, опередил Пиастри – и команда из Фаэнцы так и осталась восьмой в Кубке конструкторов.

Фернандо Алонсо завершил сезон, которые начинался для них с Aston Martin с невероятных успехов, на седьмом месте. 

Хэмилтон на последнем круге обогнал было Цуноду, но затем ошибся и вновь отдал сопернику восьмое место, финишировав следом. Самое последнее очко сезона-2023 после остановки Сайнса, чей сход стал единственным в этот день, заработал Лэнс Стролл. 

После гонки судьям FIA еще предстоит расследовать нарушения, допущенные командами на пит-стопах Макса Ферстаппена, Льюиса Хэмилтона, Логана Сарджента, Чжоу Гуаньюя, Алекса Элбона и Пьера Гасли. Как оказалось, претензии связаны с экипировкой механиков: из-за жары и наступления темноты те приоткрывали визоры своих шлемов по ходу пит-стопов.

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Отчет дополняется

Результаты Гран При Абу-Даби (58 кругов)

Поз. Гонщик / Команда Время / Отст. П/С*
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 1 ч 27:02.624 2
2 Monaco Шарль ЛеклерFerrari

+17.993

 

 2
3 United Kingdom Джордж РасселлMercedes

+20.328

 

 2
4 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing

+21.453

 

 2
5 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren

+24.284

 

 2
6 Australia Оскар ПиастриMcLaren

+31.487

 

 2
7 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing

+39.512

 

 2
8 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri

+43.088

 

 1
9 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes

+44.424

 

 2
10 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing

+55.632

 

 2
11 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri

+56.229

 

 2
12 France Эстебан ОконAlpine

+1'06.373

 

 1
13 France Пьер ГаслиAlpine

+1'10.360

 

 2
14 Thailand Алекс ЭлбонWilliams

+1'13.184

 

 2
15 GermanyN. HULKENBERGHaas F1 Team

+1'23.696

 

 2
16 United StatesL. SARGEANTWilliams

+1'27.791

 

 2
17 ChinaG. ZHOUAlfa Romeo

+1'29.422

 

 2
18 SpainC. SAINZFerrari

1 круг / НФ

 3
19 FinlandV. BOTTASAlfa Romeo

1 круг

 1
20 DenmarkK. MAGNUSSENHaas F1 Team

1 круг

 2

*пит-стопы

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