Макс выиграл квалификацию в Зандфорте после двух аварий

Первая квалификация после летних каникул Ф1 прошла на сыром асфальте голландской трассы. Гонщики начали борьбу на промежуточных шинах и довольно быстро просушили трассу в быстрых поворотах, где аэродинамика машин позволяла быстрее очищать асфальт от влаги.

Но медленные участки долго оставались мокрыми, и только в финале команды наконец-то решились перейти на слики. Кто-то выехал на них сразу, другие поспешили вернуть своих пилотов на пит-лейн и поставить им резину без протектора, глядя на соперников.

Как несложно предположить, езда на сликах по сырой трассе не обошлась без ошибок. Впервые добравшийся до десятки сильнейших Логан Сарджент проехал быстрый круг, но сразу после этого поскользнулся во втором повороте и разбил Williams. Над трассой появились красные флаги.

Авария: Логан Сарджент, Williams FW45 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

После паузы, которая продлилась без малого 25 минут, борьба за стартовые позиции продолжилась. Но едва пилоты вернулись на трассу, как потребовалась новая пауза – на этот раз из-за ошибки Шарля Леклера в девятом повороте. Ferrari монегаска стащило на обочину и жестко отбросило в барьер.

Перед финальными четырьмя минутами протокол возглавляла пара гонщиков McLaren. Но трасса стала еще более «быстрой», так что все должны были решить финальные попытки.

Ландо Норрис с рекордным временем проехал первый сектор своего круга – но Макс Ферстаппен стал быстрейшим на втором и третьем, благодаря чему опередил соперника на полсекунды.

Джордж Расселл самым последним проехал под клетчатый влаг и впервые с Австралии вошел в тройку сильнейших на старте, но куда больше удивил Алекс Элбон, показавший четвертое время (два гонщика Williams будут стартовать из десятки впервые с Монцы-2017).

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Дом Ромни / Motorsport Images

Фернандо Алонсо на обновленной Aston Martin разделит третий ряд решетки со своим соотечественником Карлосом Сайнсом, который стал сильнейшим представителем Ferrari, уступив времени поула более секунды.

Четвертый же ряд станет точной копией первого: Серхио Перес на несколько сотых опередил Оскара Пиастри.

Леклер и Сарджент, если из машины получится восстановить без нарушения правил закрытого парка и превышения числа «номерных» узлов, останутся на старте девятым и десятым.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Пятеро из пяти

Во втором сегменте борьбу прекратили пилоты пяти разных команд, но самым громким в этом мини-списке стало, конечно, имя Льюиса Хэмилтона. Гонщик Mercedes слишком рано начал решающую попытку – и в тот момент, когда условия на трассе стали наилучшими, у него уже не осталось ни ресурса шин, ни достаточного заряда в батарее.

Семикратный чемпион остался только 13-м, вместе с ним не прошли дальше Ленс Стролл (Aston Martin), Пьер Гасли (Alpine), Юки Цунода (AlphaTauri) и Нико Хюлькенберг (Haas). При этом японский гонщик еще и помешал Хэмилтону на быстром круге – судьи отдельно разберут этот эпизод.

Дополнение: Цуноду переставили на три позиции по решетке за помеху Хэмилтону в квалификации

Валттери Боттас, Alfa Romeo C43 Фото: Дом Ромни / Motorsport Images

Ошибка в расчетах

После старта квалификации казалось, что в первом сегменте трасса будет подсыхать, потому решающими станут заключительные попытки. Но примерно за три-четыре минуты до клетчатого флага дождь заморосил вновь – и это перевернуло ситуацию с ног на голову.

Тем, у кого на тот момент не было достаточно быстрого результата, пришлось спешить на трассу. Все еще более усложнил фактор прогрева резины, для чего требовались один-два быстрых круга.

В тоге за бортом оказались оба пилота Alfa Romeo (несмотря на хороший темп Валттери Боттаса в каждой из тренировок), Эстебан Окон из Alpine и Кевин Магнуссен из Haas.

Предсказуемо не прошел дальше в своей первой квалификации Лиам Лоусон, а лучшее время сегмента и вовсе показал Алекс Элбон.

Поул стал для Макса первым с Сильверстоуна, восьмым в сезоне и 28-м в карьере – это на один меньше, чем у обладателя пяти титулов Хуана-Мануэля Фанхио.

Результаты квалификации Гран При Нидерландов