Макс выиграл квалификацию в Спа, Леклер стартует с поула

В пятницу участники Гран При Бельгии разыгрывали воскресные стартовые позиции. За несколько часов до квалификации были серьезные сомнения, позволит ли погода вообще провести ее, но в итоге условия оказались самыми интересными для болельщиков.

Гонщики начинали борьбу на промежуточной резине, а заканчивали уже на сликах.

Впрочем, такие сложности никак не сказались на скорости Макса Ферстаппена. Лидер сезона собрал три лучщих сектора и уехал от соперников без малого на секунду. Но стартовать в воскресенье голландец будет только шестым: причиной тому штраф за замену коробки передач.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Шарль Леклер стал автором лучшего времени после первых попыток в финале (1:47.931). Вслед за пилотом Ferrari в протоколе расположились Ферстаппен (+0,128) и партнер монегаска по Ferrari Карлос Сайнс (+0,421). В Mercedes запланировали для своих пилотов довольно необычную тактику с двумя быстрыми кругами подряд, что не позволило в этот момент показать высокую скорость.

Однако под клетчатым флагом условия вновь улучшились – было ясно, что все решит финальная попытка. Макс показал недостижимое для соперников время 1:46.168. Леклер улучшил, стал вторым и получил поул.

Несколько сотых монегаску уступил Серхио Перес, а ему, в свою очередь, Льюис Хэмилтон.

Карлос Сайнс остался пятым, опередив пару McLaren, где Оскар Пиастри проехал быстрее ландо Норриса. На решетке между парой оранжевых машин место займет Ферстаппен.

Джордж Расселл на этот раз остался только восьмым, а пилоты Aston начнут гонку в точности с тех позиций, на каких финишировали в прошлое воскресенье в Венгрии.

Эстебан Окон, Alpine A523 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Удар для Alpine

В пятницу французская команда осталась без своего руководителя Отмара Сафнауэра и спортивного директора Алана Пермейна. А квалификация принесла ее поклонникам новый удар – во втором сегменте, по ходу которого пилоты перешли на слики, Эстебан Окон соскользнул с асфальта в 11-м повороте и задел барьер.

Гонщику удалось продолжить движение, но поврежденное переднее крыло не оставило ему шансов пройти дальше. К слову, почти сразу следом за Эстебаном в том же месте выехал в гравий и Макс Ферстаппен, но чемпион избежал контакта с ограждением и смог пройти в финал с десятым результатом.

Вместе с Оконом на этой стадии из борьбы выбыли его напарник Пьер Гасли, а также Кевин Магнуссен, Валттери Боттас и Юки Цунода, который в какой-то момент даже возглавлял протокол.

Обновление: Магнуссена переставили на три позиции за блокировку Леклера

Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04, на пит-лейне Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

За линией

В первом сегменте гонщики ездили по подсыхающей трассе на промежуточной резине, потому важно было найти удачный момент для быстрого круга под клетчатым флагом, чтобы воспользоваться более выгодными условиями.

AlphaTauri нашла Даниэлю Риккардо хорошее место на трассе, а вот сам пилот не смог удержаться в пределах белых линий и потерял показанное время – теперь его ждет старт лишь с 19-й позиции.

Нико Хюлькенберг потерял время из-за неполадок в гидравлической системе Haas и будет на решетке 20-м, а Логан Сарджент смог включиться в борьбу лишь спустя семь минут после старта заездов – на его Williams меняли коробку передач после утренней аварии в тренировке.

Американцу не удалось пройти дальше, как и Алексу Элбону с Чжоу Гуаньюем.

Примечательно, что Ferrari второй год подряд получает бельгийский поул после штрафа Макса Ферстаппена. В 2022-м первым в такой ситуации стартовал Сайнс.

Результаты квалификации Гран При Бельгии

Поз. Гонщик Команда / мотор Время Отст 1 Макс Ферстаппен Red Bull/Honda RBPT 1'46.168 - 2 Шарль Леклер Ferrari 1'46.988 0.820 3 Серхио Перес Red Bull/Honda RBPT 1'47.045 0.877 4 Льюис Хэмилтон Mercedes 1'47.087 0.919 5 Карлос Сайнс Ferrari 1'47.152 0.984 6 Оскар Пиастри McLaren/Mercedes 1'47.365 1.197 7 Ландо Норрис McLaren/Mercedes 1'47.669 1.501 8 Джордж Расселл Mercedes 1'47.805 1.637 9 Фернандо Алонсо Aston Martin/Mercedes 1'47.843 1.675 10 Лэнс Стролл Aston Martin/Mercedes 1'48.841 2.653 11 Юки Цунода AlphaTauri/Honda RBPT 1'53.148 6.980 12 Пьер Гасли Alpine/Renault 1'53.671 7.503 13 Кевин Магнуссен Haas/Ferrari 1'54.160 7.992 14 Валттери Боттас Alfa Romeo/Ferrari 1'54.694 8.526 15 Эстебан Окон Alpine/Renault 1'56.372 10.204 16 Алекс Элбон Williams/Mercedes 2'00.314 14.146 17 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo/Ferrari 2'00.832 14.664 18 Логан Сарджент Williams/Mercedes 2'01.535 15.367 19 Даниэль Риккардо AlphaTauri/Honda RBPT 2'02.159 15.991 20 Нико Хюлькенберг Haas/Ferrari 2'03.166 16.998