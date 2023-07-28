Макс выиграл квалификацию в Спа, Леклер стартует с поула
Пилоту Red Bull не нашлось равных на сыром бельгийском асфальте, но штраф за замену коробки передач лишил его первой стартовой позиции
В пятницу участники Гран При Бельгии разыгрывали воскресные стартовые позиции. За несколько часов до квалификации были серьезные сомнения, позволит ли погода вообще провести ее, но в итоге условия оказались самыми интересными для болельщиков.
Гонщики начинали борьбу на промежуточной резине, а заканчивали уже на сликах.
Впрочем, такие сложности никак не сказались на скорости Макса Ферстаппена. Лидер сезона собрал три лучщих сектора и уехал от соперников без малого на секунду. Но стартовать в воскресенье голландец будет только шестым: причиной тому штраф за замену коробки передач.
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Шарль Леклер стал автором лучшего времени после первых попыток в финале (1:47.931). Вслед за пилотом Ferrari в протоколе расположились Ферстаппен (+0,128) и партнер монегаска по Ferrari Карлос Сайнс (+0,421). В Mercedes запланировали для своих пилотов довольно необычную тактику с двумя быстрыми кругами подряд, что не позволило в этот момент показать высокую скорость.
Однако под клетчатым флагом условия вновь улучшились – было ясно, что все решит финальная попытка. Макс показал недостижимое для соперников время 1:46.168. Леклер улучшил, стал вторым и получил поул.
Несколько сотых монегаску уступил Серхио Перес, а ему, в свою очередь, Льюис Хэмилтон.
Карлос Сайнс остался пятым, опередив пару McLaren, где Оскар Пиастри проехал быстрее ландо Норриса. На решетке между парой оранжевых машин место займет Ферстаппен.
Джордж Расселл на этот раз остался только восьмым, а пилоты Aston начнут гонку в точности с тех позиций, на каких финишировали в прошлое воскресенье в Венгрии.
Эстебан Окон, Alpine A523
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Удар для Alpine
В пятницу французская команда осталась без своего руководителя Отмара Сафнауэра и спортивного директора Алана Пермейна. А квалификация принесла ее поклонникам новый удар – во втором сегменте, по ходу которого пилоты перешли на слики, Эстебан Окон соскользнул с асфальта в 11-м повороте и задел барьер.
Гонщику удалось продолжить движение, но поврежденное переднее крыло не оставило ему шансов пройти дальше. К слову, почти сразу следом за Эстебаном в том же месте выехал в гравий и Макс Ферстаппен, но чемпион избежал контакта с ограждением и смог пройти в финал с десятым результатом.
Вместе с Оконом на этой стадии из борьбы выбыли его напарник Пьер Гасли, а также Кевин Магнуссен, Валттери Боттас и Юки Цунода, который в какой-то момент даже возглавлял протокол.
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Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04, на пит-лейне
Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images
За линией
В первом сегменте гонщики ездили по подсыхающей трассе на промежуточной резине, потому важно было найти удачный момент для быстрого круга под клетчатым флагом, чтобы воспользоваться более выгодными условиями.
AlphaTauri нашла Даниэлю Риккардо хорошее место на трассе, а вот сам пилот не смог удержаться в пределах белых линий и потерял показанное время – теперь его ждет старт лишь с 19-й позиции.
Нико Хюлькенберг потерял время из-за неполадок в гидравлической системе Haas и будет на решетке 20-м, а Логан Сарджент смог включиться в борьбу лишь спустя семь минут после старта заездов – на его Williams меняли коробку передач после утренней аварии в тренировке.
Американцу не удалось пройти дальше, как и Алексу Элбону с Чжоу Гуаньюем.
Примечательно, что Ferrari второй год подряд получает бельгийский поул после штрафа Макса Ферстаппена. В 2022-м первым в такой ситуации стартовал Сайнс.
Результаты квалификации Гран При Бельгии
|Поз.
|Гонщик
|Команда / мотор
|Время
|Отст
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull/Honda RBPT
|1'46.168
|-
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1'46.988
|0.820
|3
|Серхио Перес
|Red Bull/Honda RBPT
|1'47.045
|0.877
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1'47.087
|0.919
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|1'47.152
|0.984
|6
|Оскар Пиастри
|McLaren/Mercedes
|1'47.365
|1.197
|7
|Ландо Норрис
|McLaren/Mercedes
|1'47.669
|1.501
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1'47.805
|1.637
|9
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin/Mercedes
|1'47.843
|1.675
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin/Mercedes
|1'48.841
|2.653
|11
|Юки Цунода
|AlphaTauri/Honda RBPT
|1'53.148
|6.980
|12
|Пьер Гасли
|Alpine/Renault
|1'53.671
|7.503
|13
|Кевин Магнуссен
|Haas/Ferrari
|1'54.160
|7.992
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo/Ferrari
|1'54.694
|8.526
|15
|Эстебан Окон
|Alpine/Renault
|1'56.372
|10.204
|16
|Алекс Элбон
|Williams/Mercedes
|2'00.314
|14.146
|17
|Чжоу Гуаньюй
|Alfa Romeo/Ferrari
|2'00.832
|14.664
|18
|Логан Сарджент
|Williams/Mercedes
|2'01.535
|15.367
|19
|Даниэль Риккардо
|AlphaTauri/Honda RBPT
|2'02.159
|15.991
|20
|Нико Хюлькенберг
|Haas/Ferrari
|2'03.166
|16.998
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