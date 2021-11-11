Макс вступился за Боттаса: Валить на него – дешевая отмазка

Судьба Гран При Мексики во многом решилась в первом повороте. Стартовавший третьим Макс Ферстаппен смог поравняться с обоими машинами Mercedes и за счет более позднего торможения первым заехал в первый поворот.

Непосредственно рядом с Ферстаппеном при этом был Валттери Боттас. Позже руководитель команды Тото Вольф, а также напарник Боттаса Льюис Хэмилтон высказались в том роде, что финскому гонщику следовало активнее обороняться. Правда, Хэмилтон потом признал, что у Mercedes в Мексике было меньше прижимной силы на передних колесах, от чего тормозить приходилось раньше.

Так или иначе, но слова Вольфа очень удивили самого Ферстаппена, который не увидел, чтобы Боттас легко ему сдался.

«По правилам мы обязаны оставлять место для соперника в повороте, – напомнил пилот Red Bull в разговоре с голландским изданием De Telegraаf. – И если бы Валттери выдавил меня с трассы, то он потом получил бы штраф.

Не понимаю, о чем вообще говорит Тото. Конечно, легко свалить все на Валттери. Но это какая-то дешевая отмазка».