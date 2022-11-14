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Сезон 2021 года прошел в Формуле 1 под знаком упорного противостояния Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Гонщики неоднократно сходились в борьбе на трассе, их аварии в Сильверстоуне и Монце уже стали классикой спорта.

После смены правил в чемпионате изменилась расстановка сил, и долгое время Mercedes не удавалось угнаться за Red Bull по темпу. Однако по ходу сезона картина менялась – и осенью пилоты двух команд все чаще оказывались на трассе рядом. Однако до Гран При Бразилии обходилось без новых столкновений.

На седьмом круге гонки в Сан-Паулу, когда борьба возобновилась после рестарта, Ферстаппен пошел в атаку на занимающего второе место Хэмилтона в «эске Сенны». Макс избрал внешний радиус, ненадолго смог выйти вперед, но ко второй части связки гонщики оказались рядом.

Льюис начал смещаться внутрь, что привело к столкновению. FIA признала его виновником голландца и оштрафовала того на пять секунд.

После финиша на втором месте Хэмилтона спросили, есть ли у него опасения, что Ферстаппен считает его особенным соперником.

«Опасения? У меня вообще нет никаких опасений, – ответил сэр семикратный. – Мне кажется естественным, что ты становишься для других своего рода мишенью, когда у тебя такие успехи и достижения,

Но это нормально. Не могу сказать, что не сталкивался с подобным прежде».

О самой аварии он добавил: «Честно говоря, у меня тут нет какого-то конкретного мнения. Все, о чем я подумал в то время – пожалел, что придется сойти, так как почувствовал, что с задком машины что-то не так.

Мне было жалко терять потенциальный командный дубль.

Так что я проехал по траве, вернулся на трассу и стал думать, как можно вернуть наш замечательный результат. Так что для меня в этой истории главным было не то, как я упал, а то, как я поднялся. И я горд тем, что смог сделать».