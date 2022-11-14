Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / «Он совсем не такой». Действия Норриса удивили Леклера Следующая / СМИ: Haas во вторник объявит о контракте с Хюлькенбергом
Формула 1 / Гран При Бразилии Новость

«Макс видит во мне мишень». Хэмилтон объяснил аварию в Сан-Паулу

Семикратный чемпион поделился своей точкой зрения на аварию с принципиальным соперником в бразильской гонке

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
«Макс видит во мне мишень». Хэмилтон объяснил аварию в Сан-Паулу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Сезон 2021 года прошел в Формуле 1 под знаком упорного противостояния Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Гонщики неоднократно сходились в борьбе на трассе, их аварии в Сильверстоуне и Монце уже стали классикой спорта. 

После смены правил в чемпионате изменилась расстановка сил, и долгое время Mercedes не удавалось угнаться за Red Bull по темпу. Однако по ходу сезона картина менялась – и осенью пилоты двух команд все чаще оказывались на трассе рядом. Однако до Гран При Бразилии обходилось без новых столкновений. 

На седьмом круге гонки в Сан-Паулу, когда борьба возобновилась после рестарта, Ферстаппен пошел в атаку на занимающего второе место Хэмилтона в «эске Сенны». Макс избрал внешний радиус, ненадолго смог выйти вперед, но ко второй части связки гонщики оказались рядом. 

Льюис начал смещаться внутрь, что привело к столкновению. FIA признала его виновником голландца и оштрафовала того на пять секунд. 

Читайте также:

После финиша на втором месте Хэмилтона спросили, есть ли у него опасения, что Ферстаппен считает его особенным соперником. 

«Опасения? У меня вообще нет никаких опасений, – ответил сэр семикратный. – Мне кажется естественным, что ты становишься для других своего рода мишенью, когда у тебя такие успехи и достижения,

Но это нормально. Не могу сказать, что не сталкивался с подобным прежде».

О самой аварии он добавил: «Честно говоря, у меня тут нет какого-то конкретного мнения. Все, о чем я подумал в то время – пожалел, что придется сойти, так как почувствовал, что с задком машины что-то не так. 

Мне было жалко терять потенциальный командный дубль. 

Так что я проехал по траве, вернулся на трассу и стал думать, как можно вернуть наш замечательный результат. Так что для меня в этой истории главным было не то, как я упал, а то, как я поднялся. И я горд тем, что смог сделать».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
«Он совсем не такой». Действия Норриса удивили Леклера
Предыдущая новость

«Он совсем не такой». Действия Норриса удивили Леклера
Следующая новость

СМИ: Haas во вторник объявит о контракте с Хюлькенбергом

СМИ: Haas во вторник объявит о контракте с Хюлькенбергом
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Почему Леклеру поставили промежуточные шины? Ferrari ответила Гран При Бразилии
Формула 1

Почему Леклеру поставили промежуточные шины? Ferrari ответила

Спонсор Mercedes разорился, команда убрала его наклейки Гран При Бразилии
Формула 1

Спонсор Mercedes разорился, команда убрала его наклейки

Mercedes сохранит логотипы спонсора, который почти обанкротился Гран При Бразилии
Формула 1

Mercedes сохранит логотипы спонсора, который почти обанкротился

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом Гран При Бразилии
Формула 1

Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом

Макс об аварии: Я понял, что Льюис не пустит – но не захотел отступать Гран При Бразилии
Формула 1

Макс об аварии: Я понял, что Льюис не пустит – но не захотел отступать

Галерея: авария Макса и Льюиса после рестарта Гран При Бразилии
Формула 1

Галерея: авария Макса и Льюиса после рестарта

Mercedes Больше от
Mercedes
Mercedes скрыла от Расселла утечку воды в машине по ходу гонки Гран При Бразилии
Формула 1

Mercedes скрыла от Расселла утечку воды в машине по ходу гонки

Стартовая решетка Гран При Бразилии Гран При Бразилии
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Бразилии

Расселл о победе в спринте: Умирал от желания выиграть, но не хотел рисковать Гран При Бразилии
Формула 1

Расселл о победе в спринте: Умирал от желания выиграть, но не хотел рисковать

Самое важное:

Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом
Формула 1 Формула 1

Анализ: почему Макса признали виновником аварии с Льюисом

Эпизод в «эске Сенны» получился неоднозначным, а решение судей вызвало много вопросов. Люк Смит попробовал найти в этой истории зерна истины

Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг
Формула 1 Формула 1

Норрис об отравлении в Бразилии: Не ел два дня, потерял 3,5 кг

Гонщик рассказал о тех неприятностях, через которые ему пришлось пройти по ходу уик-энда в Сан-Паулу

СМИ: Haas во вторник объявит о контракте с Хюлькенбергом
Формула 1 Формула 1

СМИ: Haas во вторник объявит о контракте с Хюлькенбергом

У немецкой прессы не осталось сомнений, кого команда выбрала своим пилотом – известна даже дата анонса

Кристофферссон завершил чемпионский сезон в WRX победой на «Нюрбургринге»
Ралли-Кросс Ралли-Кросс

Кристофферссон завершил чемпионский сезон в WRX победой на «Нюрбургринге»

Участники мирового ралли-кросса провели заключительный этап сезона, на котором стало известно имя вице-чемпиона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.