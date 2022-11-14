Макс: У меня были свои причины не пропускать Переса

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Команда попросила Макса Ферстаппена помочь Серхио Пересу в финале гонки. Сам мексиканец из-за более жестких шин не имел возможности побороться с главными соперниками, а действующий чемпион потенциально мог обобрать очки у Шарля Леклера, с которым Перес сражается за вице-чемпионское звание.

Для этого Перес по договоренности со своим инженером пропустил Ферстаппена – но тот ничего не смог отыграть, да еще и не вернул мексиканцу позицию. По радио он сказал: «Я уже говорил тебе в прошлый раз. Не просите меня о таком никогда. Это понятно? Я уже высказал свои аргументы и по-прежнему придерживаюсь их».

После финиша репортеры попросили у Макса объяснить его позицию. Гонщик сказал: «У меня были свои причины поступить так. Мы только что обсудили все с командой. Знаете, будет лучше, если мы соберемся еще раз и подробно все обсудим. Это позволит нам двигаться дальше».

Он добавил, что готов будет помочь Пересу на финальном этапе через неделю: «Понятно, что если в Абу-Даби ему будут нужны очки, так как сейчас они [с Леклером] вровень, это не будет для меня концом света. Если ему потребуется помочь, я готов.

Но хорошо, что мы уже все обсудили и прояснили вопрос, почему в этот раз я поступил именно так».

Перес прямо сказал испанским медиа, что своим поступком Макс поставил под вопрос смысл всех тех усилий, что Серхио приложил для его побед в чемпионате. В 2021-м именно мексиканский гонщик сыграл важную роль в успехе Ферстаппена в Абу-Даби, сдержав в ключевой момент решающей гонки Льюиса Хэмилтона, да и в 2022-м на «Сузуке» до последнего наседал на Шарля Леклера, вынудив того ошибиться и обеспечив Максу досрочное чемпионство.

Серхио добавил, что «не в курсе», какие причины имеет в виду его партнер по команде.

«Спросите у него самого, – объяснил пилот. – Мне тут сказать нечего. После всего, что я для него сделал, все это очень разочаровывает, признаюсь откровенно. Я очень удивлен».

Перес и Леклер имеют поровну очков перед финальным Гран При Сезона, но у Шарля больше побед (три против двух), потому его устраивает обоюдный сход на «Яс-Марине».