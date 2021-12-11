Макс стартует на мягких шинах. Это фиаско – или так и надо?

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон начнут Гран При Абу-Даби, который решит судьбу чемпионского титула, с первой линии стартового поля. При этом болиды претендентов на чемпионство будут обуты в разные типы шин. Лидирующий в чемпионате голландец будет использовать на первом отрезке самые мягкие покрышки Soft, а британец – более жесткую резину состава Medium.

Второй вариант по умолчанию считается более выгодным, так как позволяет при необходимости оттянуть первый пит-стоп и сделать более гибким подход к тактике на гонку. На этом основании можно сделать вывод, что победа Ферстаппена в квалификации оказалась пирровой – так как более «долгоиграющие» шины обеспечат Хэмилтону преимущество в первой половине заезда.

Тем более, что из-за ошибки пилота Red Bull во втором сегменте квалификации выбор у гонщика был невелик. Перед началом квалификации в распоряжении голландца был один-единственный свежий комплект шин Medium – его пилот использовал в первой попытке по ходу Q2. Показав неплохое время, лидер чемпионата пошел на второй быстрый круг – но в первом же повороте на торможении допустил блокировку переднего колеса, где образовалась большая проплешина.

Показанный к тому времени результат обеспечивал прохождение голландца в третий сегмент: если бы Ферстаппен после этого не улучшил свое время, то по итогам Q2 остался бы на 4-й строчке. Однако стартовать на шине с проплешиной (да и вообще использовать ее в гонке) – мягко говоря, неудачная идея. Поэтому Макс был просто вынужден улучшить результат, чтобы получить право начать гонку на лишенном дефектов комплекте. Но на каком именно?

Оставшиеся два комплекта Medium уже немало проехали за время тренировок – поэтому от них не было ровным счетом никакого толка. На них у Ферстаппена все равно не получилось бы ускориться – а если каким-то чудом и получилось бы, в начале гонки пилот Red Bull на шинах с немалым пробегом вряд ли смог бы сопротивляться натиску соперника на почти свежих покрышках того же состава. Поэтому на вторую попытку во втором сегменте Максу пришлось ставить свежий Soft.

Впрочем, тут же появились предположения, что «Быки» целенаправленно пошли на использование мягких шин в первой фазе гонки. Сделав ставку на то, что Ферстаппен на первых кругах обнулит преимущество Хэмилтона, уйдя от отрыв. Одним из аргументов в пользу этой теории стали результаты второго и третьего сегментов – пилот Red Bull каждый раз опережал соперника из Mercedes примерно на треть секунды. Другим – слова руководителя австрийской команды Кристиана Хорнера, произнесенные вскоре после окончания квалификации.

«Честно говоря, расклад был пятьдесят на пятьдесят, – сказал британец, имея в виду выбор между Medium и Soft на первый отрезок. – По крайней мере, когда мы обсуждали это утром. И поэтому не могу сказать, что мы сильно расстроены перспективой старта на Soft. Да, Medium выносливее – но темп деградации шин на этой трассе может быть весьма интересным. И в этой ситуации Максу очень сильно может помочь то, что в ключевой момент гонки он будет впереди своего главного соперника».

Слова своего босса подхватили гонщики. Ферстаппен сразу после завоевания поула заявил, что хорошо чувствует себя на обоих типах шин. Похожим образом высказался и Серхио Перес, который тоже будет стартовать на мягких покрышках (с 4-го места) – и тоже впереди своего «коллеги» из Mercedes (Валлтери Боттас на Medium начнет гонку с 6-й позиции). «Думаю, у нас по-прежнему много возможностей, – сказал мексиканец в эфире телеканала Sky F1. – По нашим расчетам выходит, что между составами нет большой разницы».

Однако, во-первых, слабо верится в теорию, что сражающаяся за титул команда Формулы 1 вплоть до второго сегмента квалификации не знала, на каких шинах предпочла бы отправить своих пилотов в гонку. Какие бы сомнения ни обуревали инженерный штаб (впрочем, стоит отметить, что Хорнер говорит об утренних – возможно, еще до начала субботней тренировки – обсуждениях), у Red Bull, безусловно, имелся базовый план. Его можно было корректировать, в него можно было вносить изменения – но он явно был. И нет однозначных доказательств, что отличался от привычного: в идеале – пробиться в Q3 с помощью Medium, а уж если не получится – проехать быстрый круг на Soft.

Собственно, подтверждение этого можно найти все в том же интервью Хорнера: «Макс заблокировал колеса на Medium, и это не было идеальным развитием событий. Это вынудило нас сделать ставку на Soft». Думается, если бы два шинных варианта были настолько близки по эффективности, как нас стараются убедить сторонники версии «так и было задумано», руководитель «Быков» использовал бы другие выражения.

Так что, пока нет серьезных оснований, что шинная логика на решающем этапе чемпионата отличается от привычной. И победа Макса Ферстаппена в квалификации имеет весьма высокие шансы оказаться торжественной прелюдией к поражению в сражении за титул.