Предыдущая / Детали: Ferrari обновит машину к Имоле, но понтоны будут готовы к Барселоне Следующая / СМИ: Ferrari решила, кем заменит ушедшего Санчеса
Формула 1 / Гран При Австралии Отчет о тренировке

Макс стал лучшим в первой тренировке в Мельбурне после разворота и красных флагов

Лидер сезона почти на полсекунды уехал от соперников в Альберт-парке, второй время показал Льюис ХЭмилтон

Александр Кабановский
Автор:
Макс стал лучшим в первой тренировке в Мельбурне после разворота и красных флагов
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Начало третьего этапа сезона Ф1 получилось богатым на события: первую тренировку дважды прерывали красными флагами и завершили досрочно, а лидеры не смогли избежать ошибок. 

Однако в плане результатов обошлось без сенсаций: Макс Ферстаппен проехал круг на шинах Soft (C4) за 1:18.790 – это лишь на секунду хуже прошлогоднего поула – и возглавил протокол. 

Картину расстановки сил нельзя назвать полностью объективной, так как за четыре минуты до конца пятничной утренней сессии из-за поломки остановился в 11-м повороте Логан Сарджент. Для эвакуации Williams судьи вывесили красные флаги – и почти сразу объявили, что возобновлять сессию не станут. 

Буквально за несколько минут до этого первая тройка в протоколе была точно такой же, как и в общем зачете чемпионата – вслед за Максом располагались его партнер по Red Bull Серхио Перес и Фернандо Алонсо из Aston Martin.

Однако в последний момент уже ставший привычным порядок нарушил Льюис Хэмилтон. Британец показал за рулем Mercedes время 1:19.233 (С4) и поднялся на вторую строчку.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Джейк Грант

При этом сам Ферстаппен тоже имел возможность улучшить время в концовке, но испортил попытку, закрутившись после наезда не поребрик в четвертом повороте. 

Не показал реальной силы и Серхио Перес: мексиканец чуть ранее выехал с трассы в третьем повороте, когда готовился к квалификации, а его лучшее время (0,503) и вовсе было показано на более жестких шинах Medium (С3).

Алонсо в итоге остался четвертым (+0,527 на С4), а для Ferrari и ее поклонников тренировка дала некоторые основания для оптимизма, так как Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом замкнули шестерку лидеров. 

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Результаты сессии – если вынести за скобки Ферстаппена – оказались очень плотными. Хэмилтон опередил всего на секунду ставшего 16-м Эстебана Окона, а в десятку вошли представители McLaren (Ландо Норрис) и Alpine (Пьер Гасли).

Работу команд в Альберт-парке нарушил отказ системы GPS, из-за которого инженеры не могли подсказывать гонщикам расположение соперников на трассе. Такая ситуация привела к нескольким случаям блокировок, после чего дирекция гонки остановила заезды красными флагами для проведения ремонтных работ. Пауза продлилась чуть более десяти минут.

По ходу тренировки гонщики регулярно допускали ошибки – самой серьезной из них стал, пожалуй, разворот Юки Цуноды в первом повороте, – однако обошлось без разбитых машин. 

Вторая тренировка Гран При стартует в Мельбурне в 8:00 Мск.

Результаты первой тренировки Гран При Австралии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 17 1'18.790  
2 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 20 1'19.223 0.433
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 19 1'19.293 0.503
4 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 23 1'19.317 0.527
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 16 1'19.378 0.588
6 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 20 1'19.505 0.715
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 16 1'19.536 0.746
8 France Пьер Гасли Alpine Renault 22 1'19.646 0.856
9 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 23 1'19.699 0.909
10 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 19 1'19.766 0.976
11 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 21 1'19.766 0.976
12 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 22 1'19.777 0.987
13 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 19 1'19.806 1.016
14 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 25 1'19.933 1.143
15 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 21 1'20.074 1.284
16 France Эстебан Окон Alpine Renault 20 1'20.175 1.385
17 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 14 1'20.399 1.609
18 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 21 1'20.419 1.629
19 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 22 1'20.569 1.779
20 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 17 1'21.147 2.357
Полные результаты
Поделились
Комментарии

Детали: Ferrari обновит машину к Имоле, но понтоны будут готовы к Барселоне

СМИ: Ferrari решила, кем заменит ушедшего Санчеса
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
AMuS: в Bridgestone задумались об участии в шинном тендере Ф1

AMuS: в Bridgestone задумались об участии в шинном тендере Ф1

Формула 1

AMuS: в Bridgestone задумались об участии в шинном тендере Ф1 AMuS: в Bridgestone задумались об участии в шинном тендере Ф1

Алонсо не придал значения лучшему времени в тренировке

Алонсо не придал значения лучшему времени в тренировке

Формула 1
Гран При Австралии

Алонсо не придал значения лучшему времени в тренировке Алонсо не придал значения лучшему времени в тренировке

«Ждал Квята, а он не приехал». Пиастри вспомнил свой первый Гран При Австралии

«Ждал Квята, а он не приехал». Пиастри вспомнил свой первый Гран При Австралии

Формула 1
Гран При Австралии

«Ждал Квята, а он не приехал». Пиастри вспомнил свой первый Гран При Австралии «Ждал Квята, а он не приехал». Пиастри вспомнил свой первый Гран При Австралии

Самое важное:

Гонщики Red Bull будут использовать в Альберт-парке настройки Переса

Гонщики Red Bull будут использовать в Альберт-парке настройки Переса

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Гонщики Red Bull будут использовать в Альберт-парке настройки Переса Гонщики Red Bull будут использовать в Альберт-парке настройки Переса

AMuS: в Bridgestone задумались об участии в шинном тендере Ф1

AMuS: в Bridgestone задумались об участии в шинном тендере Ф1

F1 Формула 1

AMuS: в Bridgestone задумались об участии в шинном тендере Ф1 AMuS: в Bridgestone задумались об участии в шинном тендере Ф1

Леклер остался доволен пятницей в Мельбурне

Леклер остался доволен пятницей в Мельбурне

F1 Формула 1
Гран При Австралии

Леклер остался доволен пятницей в Мельбурне Леклер остался доволен пятницей в Мельбурне

Формула 1 проведет спринт в Баку по особым правилам

Формула 1 проведет спринт в Баку по особым правилам

F1 Формула 1
Гран При Азербайджана

Формула 1 проведет спринт в Баку по особым правилам Формула 1 проведет спринт в Баку по особым правилам

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.