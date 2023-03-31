Макс стал лучшим в первой тренировке в Мельбурне после разворота и красных флагов
Лидер сезона почти на полсекунды уехал от соперников в Альберт-парке, второй время показал Льюис ХЭмилтон
Начало третьего этапа сезона Ф1 получилось богатым на события: первую тренировку дважды прерывали красными флагами и завершили досрочно, а лидеры не смогли избежать ошибок.
Однако в плане результатов обошлось без сенсаций: Макс Ферстаппен проехал круг на шинах Soft (C4) за 1:18.790 – это лишь на секунду хуже прошлогоднего поула – и возглавил протокол.
Картину расстановки сил нельзя назвать полностью объективной, так как за четыре минуты до конца пятничной утренней сессии из-за поломки остановился в 11-м повороте Логан Сарджент. Для эвакуации Williams судьи вывесили красные флаги – и почти сразу объявили, что возобновлять сессию не станут.
Буквально за несколько минут до этого первая тройка в протоколе была точно такой же, как и в общем зачете чемпионата – вслед за Максом располагались его партнер по Red Bull Серхио Перес и Фернандо Алонсо из Aston Martin.
Однако в последний момент уже ставший привычным порядок нарушил Льюис Хэмилтон. Британец показал за рулем Mercedes время 1:19.233 (С4) и поднялся на вторую строчку.
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Джейк Грант
При этом сам Ферстаппен тоже имел возможность улучшить время в концовке, но испортил попытку, закрутившись после наезда не поребрик в четвертом повороте.
Не показал реальной силы и Серхио Перес: мексиканец чуть ранее выехал с трассы в третьем повороте, когда готовился к квалификации, а его лучшее время (0,503) и вовсе было показано на более жестких шинах Medium (С3).
Алонсо в итоге остался четвертым (+0,527 на С4), а для Ferrari и ее поклонников тренировка дала некоторые основания для оптимизма, так как Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом замкнули шестерку лидеров.
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Лионель Энг / Motorsport Images
Результаты сессии – если вынести за скобки Ферстаппена – оказались очень плотными. Хэмилтон опередил всего на секунду ставшего 16-м Эстебана Окона, а в десятку вошли представители McLaren (Ландо Норрис) и Alpine (Пьер Гасли).
Работу команд в Альберт-парке нарушил отказ системы GPS, из-за которого инженеры не могли подсказывать гонщикам расположение соперников на трассе. Такая ситуация привела к нескольким случаям блокировок, после чего дирекция гонки остановила заезды красными флагами для проведения ремонтных работ. Пауза продлилась чуть более десяти минут.
По ходу тренировки гонщики регулярно допускали ошибки – самой серьезной из них стал, пожалуй, разворот Юки Цуноды в первом повороте, – однако обошлось без разбитых машин.
Вторая тренировка Гран При стартует в Мельбурне в 8:00 Мск.
Результаты первой тренировки Гран При Австралии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|17
|1'18.790
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'19.223
|0.433
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|19
|1'19.293
|0.503
|4
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|1'19.317
|0.527
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|16
|1'19.378
|0.588
|6
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|20
|1'19.505
|0.715
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|16
|1'19.536
|0.746
|8
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|22
|1'19.646
|0.856
|9
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|23
|1'19.699
|0.909
|10
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|19
|1'19.766
|0.976
|11
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|21
|1'19.766
|0.976
|12
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|22
|1'19.777
|0.987
|13
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|19
|1'19.806
|1.016
|14
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|25
|1'19.933
|1.143
|15
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|21
|1'20.074
|1.284
|16
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|20
|1'20.175
|1.385
|17
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|14
|1'20.399
|1.609
|18
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|21
|1'20.419
|1.629
|19
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|22
|1'20.569
|1.779
|20
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|17
|1'21.147
|2.357
|Полные результаты
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