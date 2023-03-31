Макс стал лучшим в первой тренировке в Мельбурне после разворота и красных флагов

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Начало третьего этапа сезона Ф1 получилось богатым на события: первую тренировку дважды прерывали красными флагами и завершили досрочно, а лидеры не смогли избежать ошибок.

Однако в плане результатов обошлось без сенсаций: Макс Ферстаппен проехал круг на шинах Soft (C4) за 1:18.790 – это лишь на секунду хуже прошлогоднего поула – и возглавил протокол.

Картину расстановки сил нельзя назвать полностью объективной, так как за четыре минуты до конца пятничной утренней сессии из-за поломки остановился в 11-м повороте Логан Сарджент. Для эвакуации Williams судьи вывесили красные флаги – и почти сразу объявили, что возобновлять сессию не станут.

Буквально за несколько минут до этого первая тройка в протоколе была точно такой же, как и в общем зачете чемпионата – вслед за Максом располагались его партнер по Red Bull Серхио Перес и Фернандо Алонсо из Aston Martin.

Однако в последний момент уже ставший привычным порядок нарушил Льюис Хэмилтон. Британец показал за рулем Mercedes время 1:19.233 (С4) и поднялся на вторую строчку.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Джейк Грант

При этом сам Ферстаппен тоже имел возможность улучшить время в концовке, но испортил попытку, закрутившись после наезда не поребрик в четвертом повороте.

Не показал реальной силы и Серхио Перес: мексиканец чуть ранее выехал с трассы в третьем повороте, когда готовился к квалификации, а его лучшее время (0,503) и вовсе было показано на более жестких шинах Medium (С3).

Алонсо в итоге остался четвертым (+0,527 на С4), а для Ferrari и ее поклонников тренировка дала некоторые основания для оптимизма, так как Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом замкнули шестерку лидеров.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Результаты сессии – если вынести за скобки Ферстаппена – оказались очень плотными. Хэмилтон опередил всего на секунду ставшего 16-м Эстебана Окона, а в десятку вошли представители McLaren (Ландо Норрис) и Alpine (Пьер Гасли).

Работу команд в Альберт-парке нарушил отказ системы GPS, из-за которого инженеры не могли подсказывать гонщикам расположение соперников на трассе. Такая ситуация привела к нескольким случаям блокировок, после чего дирекция гонки остановила заезды красными флагами для проведения ремонтных работ. Пауза продлилась чуть более десяти минут.

По ходу тренировки гонщики регулярно допускали ошибки – самой серьезной из них стал, пожалуй, разворот Юки Цуноды в первом повороте, – однако обошлось без разбитых машин.

Вторая тренировка Гран При стартует в Мельбурне в 8:00 Мск.

Результаты первой тренировки Гран При Австралии