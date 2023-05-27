Макс стал лучшим в финальной тренировке в Монако, Льюис улетел в барьер

Оценить расстановку сил не вышло из-за того, что заезды пришлось прервать досрочно после аварии Льюиса Хэмилтона в повороте «Мирабо».

За пять минут до клетчатого флага Mercedes британца занесло на входе в медленную правую «шпильку», гонщик скорректировал машину движением руля, но ширины трассы ему уже не хватило. Черная W14 ударилась во внешний барьер, судьи вывесили красные флаги – а чуть позже объявили, что не будут возобновлять тренировку.

Авария Льюиса Хэмилтона, Mercedes W14

Вкупе с остановкой Кевина Магнуссена несколькими минутами раньше это практически лишило пилотов возможности потренировать квалификационные попытки. Потому итоговый протокол тренировки едва ли говорит о реальной силе участников.

Так или иначе, но протокол возглавили гонщики Red Bull: лидер сезона Макс Ферстаппен показал время 1:12.776 (Soft / C5) и на 0,073 секунды опередил Серхио Переса.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Третий результат остался за Лэнсом Строллом из Aston Martin. При этом другой гонщик команды Фернандо Алонсо показал абсолютно рекордное время на первом секторе, но был вынужден сбросить скорость на втором: именно там на спуске к «Портье» остановил машину Магнуссен, которому чуть ранее пришлось с использованием задней передачи выезжать из зоны безопасности в первом повороте.

Карлос Сайнс стал сильнейшим в дуэте Ferrari с четвертым результатом, тогда как его напарник Шарль Леклер был недоволен поведением алой машины в «эсках» у бассейна и остался седьмым.

Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Ландо Норрис, как и в пятницу, вошел в число лидеров, опередив на несколько сотых Пьера Гасли из Alpine. Другой гонщик французской команды Эстебан Окон на экваторе тренировки остановился в тоннеле из-за проблем с тормозами, но смог вернуться на пит-лейн и позже продолжил работу, став девятым.

Хэмилтон, несмотря на аварию, завершил тренировку восьмым, а вот Джорджу Расселлу в третий раз подряд не удалось пробиться в десятку лидеров. Алонсо также остался в нижней половине списка, не успев проехать хороший круг.

Результаты всех 20 пилотов уместились в 1,4 секунды, что обещает невероятный сюжет в квалификации – она стартует в 17:00 Мск.

Результаты третьей тренировки Гран При Монако