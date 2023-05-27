Макс стал лучшим в финальной тренировке в Монако, Льюис улетел в барьер
Финальные минуты субботней утренней сессии, когда пилоты планировали готовиться к квалификации, оказались скомканными из-за нескольких красных и желтых флагов
Оценить расстановку сил не вышло из-за того, что заезды пришлось прервать досрочно после аварии Льюиса Хэмилтона в повороте «Мирабо».
За пять минут до клетчатого флага Mercedes британца занесло на входе в медленную правую «шпильку», гонщик скорректировал машину движением руля, но ширины трассы ему уже не хватило. Черная W14 ударилась во внешний барьер, судьи вывесили красные флаги – а чуть позже объявили, что не будут возобновлять тренировку.
Авария Льюиса Хэмилтона, Mercedes W14
Вкупе с остановкой Кевина Магнуссена несколькими минутами раньше это практически лишило пилотов возможности потренировать квалификационные попытки. Потому итоговый протокол тренировки едва ли говорит о реальной силе участников.
Так или иначе, но протокол возглавили гонщики Red Bull: лидер сезона Макс Ферстаппен показал время 1:12.776 (Soft / C5) и на 0,073 секунды опередил Серхио Переса.
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Третий результат остался за Лэнсом Строллом из Aston Martin. При этом другой гонщик команды Фернандо Алонсо показал абсолютно рекордное время на первом секторе, но был вынужден сбросить скорость на втором: именно там на спуске к «Портье» остановил машину Магнуссен, которому чуть ранее пришлось с использованием задней передачи выезжать из зоны безопасности в первом повороте.
Карлос Сайнс стал сильнейшим в дуэте Ferrari с четвертым результатом, тогда как его напарник Шарль Леклер был недоволен поведением алой машины в «эсках» у бассейна и остался седьмым.
Ландо Норрис, McLaren MCL60
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Ландо Норрис, как и в пятницу, вошел в число лидеров, опередив на несколько сотых Пьера Гасли из Alpine. Другой гонщик французской команды Эстебан Окон на экваторе тренировки остановился в тоннеле из-за проблем с тормозами, но смог вернуться на пит-лейн и позже продолжил работу, став девятым.
Хэмилтон, несмотря на аварию, завершил тренировку восьмым, а вот Джорджу Расселлу в третий раз подряд не удалось пробиться в десятку лидеров. Алонсо также остался в нижней половине списка, не успев проехать хороший круг.
Результаты всех 20 пилотов уместились в 1,4 секунды, что обещает невероятный сюжет в квалификации – она стартует в 17:00 Мск.
Результаты третьей тренировки Гран При Монако
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|19
|1'12.776
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|24
|1'12.849
|0.073
|3
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|1'12.942
|0.166
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|20
|1'13.261
|0.485
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'13.396
|0.620
|6
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|24
|1'13.453
|0.677
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|19
|1'13.475
|0.699
|8
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|17
|1'13.486
|0.710
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|18
|1'13.496
|0.720
|10
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'13.521
|0.745
|11
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|18
|1'13.590
|0.814
|12
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|13
|1'13.624
|0.848
|13
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|16
|1'13.650
|0.874
|14
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|1'13.697
|0.921
|15
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|21
|1'13.738
|0.962
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'13.772
|0.996
|17
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|19
|1'13.851
|1.075
|18
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|23
|1'13.930
|1.154
|19
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|18
|1'13.998
|1.222
|20
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|24
|1'14.187
|1.411
|Полные результаты
Источник: Red Bull начала с Ferrari большую игру за Мекиса
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