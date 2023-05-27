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Формула 1 / Гран При Монако Отчет о тренировке

Макс стал лучшим в финальной тренировке в Монако, Льюис улетел в барьер

Финальные минуты субботней утренней сессии, когда пилоты планировали готовиться к квалификации, оказались скомканными из-за нескольких красных и желтых флагов

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Оценить расстановку сил не вышло из-за того, что заезды пришлось прервать досрочно после аварии Льюиса Хэмилтона в повороте «Мирабо».

За пять минут до клетчатого флага Mercedes британца занесло на входе в медленную правую «шпильку», гонщик скорректировал машину движением руля, но ширины трассы ему уже не хватило. Черная W14 ударилась во внешний барьер, судьи вывесили красные флаги – а чуть позже объявили, что не будут возобновлять тренировку.

Авария Льюиса Хэмилтона, Mercedes W14

Авария Льюиса Хэмилтона, Mercedes W14

Вкупе с остановкой Кевина Магнуссена несколькими минутами раньше это практически лишило пилотов возможности потренировать квалификационные попытки. Потому итоговый протокол тренировки едва ли говорит о реальной силе участников.  

Так или иначе, но протокол возглавили гонщики Red Bull: лидер сезона Макс Ферстаппен показал время 1:12.776 (Soft / C5) и на 0,073 секунды опередил Серхио Переса.

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Третий результат остался за Лэнсом Строллом из Aston Martin. При этом другой гонщик команды Фернандо Алонсо показал абсолютно рекордное время на первом секторе, но был вынужден сбросить скорость на втором: именно там на спуске к «Портье» остановил машину Магнуссен, которому чуть ранее пришлось с использованием задней передачи выезжать из зоны безопасности в первом повороте.

Карлос Сайнс стал сильнейшим в дуэте Ferrari с четвертым результатом, тогда как его напарник Шарль Леклер был недоволен поведением алой машины в «эсках» у бассейна и остался седьмым.  

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Ландо Норрис, как и в пятницу, вошел в число лидеров, опередив на несколько сотых Пьера Гасли из Alpine. Другой гонщик французской команды Эстебан Окон на экваторе тренировки остановился в тоннеле из-за проблем с тормозами, но смог вернуться на пит-лейн и позже продолжил работу, став девятым. 

Хэмилтон, несмотря на аварию, завершил тренировку восьмым, а вот Джорджу Расселлу в третий раз подряд не удалось пробиться в десятку лидеров. Алонсо также остался в нижней половине списка, не успев проехать хороший круг.

Результаты всех 20 пилотов уместились в 1,4 секунды, что обещает невероятный сюжет в квалификации – она стартует в 17:00 Мск.

Результаты третьей тренировки Гран При Монако

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 19 1'12.776  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 24 1'12.849 0.073
3 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 20 1'12.942 0.166
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 20 1'13.261 0.485
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 21 1'13.396 0.620
6 France Пьер Гасли Alpine Renault 24 1'13.453 0.677
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 19 1'13.475 0.699
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 17 1'13.486 0.710
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 18 1'13.496 0.720
10 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 20 1'13.521 0.745
11 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 18 1'13.590 0.814
12 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 13 1'13.624 0.848
13 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 16 1'13.650 0.874
14 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 18 1'13.697 0.921
15 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 21 1'13.738 0.962
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 20 1'13.772 0.996
17 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 19 1'13.851 1.075
18 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 23 1'13.930 1.154
19 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 18 1'13.998 1.222
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 24 1'14.187 1.411
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Источник: Red Bull начала с Ferrari большую игру за Мекиса

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