Макс стал лучшим в финальной тренировке, McLaren обогнала Ferrari

В субботу утром, проведя первые 40 минут на «Сузуке» в работе по собственным программам, пилоты Ф1 приступили к самому интересному – тренировке квалификационных попыток. Особенность ситуации была в том, что из-за жары шины Soft (С3) не позволяли атаковать по ходу всего круга, вынуждая команды подключать тактическую составляющую.

Под безоблачными небесами на глазах переполненных трибун лидерство несколько раз переходило из рук в руки, и в итоги первую строчку, как и дважды накануне, занял Макс Ферстаппен. Время гонщика Red Bull составило 1:30.267.

Куда любопытнее выглядят две следующие позиции – с разницей всего в 0,048 их заняли пилоты McLaren (Ландо Норрис опередил Оскара Пиастри). Лидеру оба проиграли четверть секунды.

Ландо Норрис, McLaren MCL60 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

А вот Ferrari, которая накануне выглядела второй силой, на этот раз удалось занять лишь пятую и шестую строчки: гонщики на алых машинах уступили еще и Серхио Пересу. Причем в этом случае отставание составило уже внушительные восемь десятых.

Следом – также в полном составе – расположилась команда Mercedes. Льюис Хэмилтон, очень недовольный итогами пятницы, на этот раз проехал быстрее Джорджа Расселла. Такой результат можно объяснить тем, что на финальных минутах последний вынужден был терять время в гараже из-за возникших технических неполадок.

Десятку замкнули Фернандо Алонсо из Aston Martin и – довольно неожиданно – Чжоу Гуаньюй из Alfa Romeo.

Тренировка прошла без заметных инцидентов. Пьер Гасли вернулся на трассу после пятничной аварии, но остался самым последним – при этом его отставание не превысило двух секунд.

Результаты третьей тренировки Гран При Японии

Поз. Гонщик / Команда Машина Круги Время / Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 12 1'30.267 2 Ландо Норрис McLaren 16 +0.240 3 Оскар Пиастри McLaren 15 +0.288 4 Серхио Перес Red Bull Racing 12 +0.737 5 Шарль Леклер Ferrari 20 +0.755 6 Карлос Сайнс Ferrari 20 +0.870 7 Льюис Хэмилтон Mercedes 13 +0.892 8 Джордж Расселл Mercedes 9 +1.238 9 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 16 +1.282 10 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 15 +1.401 11 Валттери Боттас Alfa Romeo 15 +1.432 12 Кевин Магнуссен Haas F1 Team 16 +1.613 13 Эстебан Окон Alpine 13 +1.657 14 Юки Цунода AlphaTauri 18 +1.684 15 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team 13 +1.712 16 Логан Сарджент Williams 13 +1.735 17 Лиам Лоусон AlphaTauri 18 +1.781 18 Алекс Элбон Williams 12 +1.846 19 Лэнс Стролл Aston Martin Racing 19 +1.887 20 Пьер Гасли Alpine 15 +1.932