Макс стал лучшим в финальной тренировке, McLaren обогнала Ferrari
Субботняя утренняя сессия в Японии подтвердила преимущество лидера нынешнего сезона, а вот за его спиной в расстановке сил произошли примечательные перестановки
В субботу утром, проведя первые 40 минут на «Сузуке» в работе по собственным программам, пилоты Ф1 приступили к самому интересному – тренировке квалификационных попыток. Особенность ситуации была в том, что из-за жары шины Soft (С3) не позволяли атаковать по ходу всего круга, вынуждая команды подключать тактическую составляющую.
Под безоблачными небесами на глазах переполненных трибун лидерство несколько раз переходило из рук в руки, и в итоги первую строчку, как и дважды накануне, занял Макс Ферстаппен. Время гонщика Red Bull составило 1:30.267.
Куда любопытнее выглядят две следующие позиции – с разницей всего в 0,048 их заняли пилоты McLaren (Ландо Норрис опередил Оскара Пиастри). Лидеру оба проиграли четверть секунды.
Ландо Норрис, McLaren MCL60
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
А вот Ferrari, которая накануне выглядела второй силой, на этот раз удалось занять лишь пятую и шестую строчки: гонщики на алых машинах уступили еще и Серхио Пересу. Причем в этом случае отставание составило уже внушительные восемь десятых.
Следом – также в полном составе – расположилась команда Mercedes. Льюис Хэмилтон, очень недовольный итогами пятницы, на этот раз проехал быстрее Джорджа Расселла. Такой результат можно объяснить тем, что на финальных минутах последний вынужден был терять время в гараже из-за возникших технических неполадок.
Десятку замкнули Фернандо Алонсо из Aston Martin и – довольно неожиданно – Чжоу Гуаньюй из Alfa Romeo.
Тренировка прошла без заметных инцидентов. Пьер Гасли вернулся на трассу после пятничной аварии, но остался самым последним – при этом его отставание не превысило двух секунд.
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