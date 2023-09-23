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Формула 1 / Гран При Японии Отчет о тренировке

Макс стал лучшим в финальной тренировке, McLaren обогнала Ferrari

Субботняя утренняя сессия в Японии подтвердила преимущество лидера нынешнего сезона, а вот за его спиной в расстановке сил произошли примечательные перестановки

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

В субботу утром, проведя первые 40 минут на «Сузуке» в работе по собственным программам, пилоты Ф1 приступили к самому интересному – тренировке квалификационных попыток. Особенность ситуации была в том, что из-за жары шины Soft (С3) не позволяли атаковать по ходу всего круга, вынуждая команды подключать тактическую составляющую. 

Под безоблачными небесами на глазах переполненных трибун лидерство несколько раз переходило из рук в руки, и в итоги первую строчку, как и дважды накануне, занял Макс Ферстаппен. Время гонщика Red Bull составило 1:30.267.

Куда любопытнее выглядят две следующие позиции – с разницей всего в 0,048 их заняли пилоты McLaren (Ландо Норрис опередил Оскара Пиастри). Лидеру оба проиграли четверть секунды.

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

А вот Ferrari, которая накануне выглядела второй силой, на этот раз удалось занять лишь пятую и шестую строчки: гонщики на алых машинах уступили еще и Серхио Пересу. Причем в этом случае отставание составило уже внушительные восемь десятых. 

Следом – также в полном составе – расположилась команда Mercedes. Льюис Хэмилтон, очень недовольный итогами пятницы, на этот раз проехал быстрее Джорджа Расселла. Такой результат можно объяснить тем, что на финальных минутах последний вынужден был терять время в гараже из-за возникших технических неполадок. 

Десятку замкнули Фернандо Алонсо из Aston Martin и – довольно неожиданно – Чжоу Гуаньюй из Alfa Romeo.  

Тренировка прошла без заметных инцидентов. Пьер Гасли вернулся на трассу после пятничной аварии, но остался самым последним – при этом его отставание не превысило двух секунд. 

Результаты третьей тренировки Гран При Японии

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 12 1'30.267
2 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 16 +0.240
3 Australia Оскар ПиастриMcLaren 15 +0.288
4 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 12 +0.737
5 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 20 +0.755
6 Spain Карлос СайнсFerrari 20 +0.870
7 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 13 +0.892
8 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 9 +1.238
9 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 16 +1.282
10 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 15 +1.401
11 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 15 +1.432
12 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 16 +1.613
13 France Эстебан ОконAlpine 13 +1.657
14 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 18 +1.684
15 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 13 +1.712
16 United States Логан СарджентWilliams 13 +1.735
17 New Zealand Лиам ЛоусонAlphaTauri 18 +1.781
18 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 12 +1.846
19 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 19 +1.887
20 France Пьер ГаслиAlpine 15 +1.932
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