Макс сразится за победу, Кими наберет очки: пять смелых прогнозов на Гран При Бразилии

Ферстаппен поборется за победу

Макс – практически гений «Интерлагоса». Он приезжал здесь в очки на Toro Rosso, едва не выиграл год назад и провел сумасшедший заплыв в 2016-м, после которого собрал целую гору комплиментов. Тогда голландец не побоялся уходить со стандартных траекторий на залитой водой трассе и совершил ряд сумасшедших обгонов. Его не остановил даже занос, едва не отправивший Red Bull в стену – Макс в последний момент поймал машину и поехал дальше.

В Остине Макс вернулся на подиум впервые после Сингапура, но за осень он еще ни разу не поднимался выше второго места. Очевидно, к этому привели и столкновения на первых кругах, которые случались не единожды, и усиление Ferrari – сейчас Red Bull не кажется второй силой чемпионата.

Однако «Интерлагос» по своему типажу очень близок тем коротким и быстрым трассам, которые так любит Макс. Например, «Ред Булл Рингу». Прямые здесь не такие длинные, чтобы машина Red Bull успела от этого пострадать – а поворотов хватает, чтобы проявить мастерство пилота. К тому же, в Сан-Паулу опять обещают не самую сухую погоду. А под дождем шансов у Макса всегда больше.

Леклер попадет на подиум

Сентябрьские подвиги Шарля уже позабылись на фоне его не самых сильных выступлений – монегаск уже три этапа не был на подиуме. За это время он вышел на третье место в чемпионате – но благодаря неудачам Ферстаппена и Феттеля, а не собственным успехам. На последних трех этапах Леклер даже дважды проиграл напарнику в квалификациях, чего не происходило аж с Канады. Но в Бразилии Шарль должен прийти в себя.

Во-первых, босс Ferrari Маттиа Бинотто достаточно убедительно пояснил, что низкая скорость команды в Остине – следствие не директивы FIA и снижения мощности мотора, а повышения прижимной силы. Скудерия решила пожертвовать частью преимущества на прямых ради скорости в поворотах, но, видимо, не нашла баланс. Если его не удастся поймать в Бразилии, всегда можно вернуться к проверенной тактике – давить всех максималкой.

Что до самого Леклера, то он особенно хорош именно на скоростных трассах. А значит, «Интерлагос» ему должен подойти. Собственно, Шарль показал это и год назад, когда сначала вывел Sauber в третий сегмент квалификации, а затем финишировал седьмым в гонке. Поэтому уж в тройке ему быть на этот раз положено. Правда, сначала надо будет отыграть 10 позиций, потерянных из-за замены мотора.

Райкконен попадет в десятку

В Остине Кими был близок к попаданию в очки, но его шины умерли чуть раньше чем кончилась гонка. Обидное 11-е место менее чем в секунде от очковой зоны не могло не расстроить ветерана. Но на деле скорость Alfa Romeo была не так плоха. Большую часть гонки Райкконен держался в темпе Переса, Гасли и других гонщиков из нижней части первой десятки. Да, для этого приходилось убивать резину, но ее в США убивали практически все.

В Бразилии хороший послужной список и у самого Кими, и у его команды. В том году нынешняя Alfa Romeo была в третьем сегменте квалификации обеими машинами, а в гонке набрала 6 очков. Ранее баллы на «Интерлагосе» брал Фелипе Наср. Sauber все последние сезоны делала ставку на максимальную скорость, и со сменой названия подход не изменился. А в Сан-Паулу это неплохой задел для успеха.

Что до Кими, то несмотря на многочисленные сходы, он – один из самых успешных нынешних пилотов по гонкам в Бразилии. Эта трасса техничнее многих в чемпионате, и мастерство пилота здесь действительно окупается. Так что финну пора тряхнуть стариной и прервать уже самую длинную серию без очков в карьере.

Боттас не попадет в тройку

Валттери не зажигал в Сан-Паулу даже в лучшие годы Williams, и переход в Mercedes ничего не изменил. Единственное второе место финна на «Интерлагосе» было не успехом в борьбе за подиум, а поражением в схватке за победу: Хэмилтон тогда стартовал с пит-лейна, а Боттас проиграл Ferrari, несмотря на поул.

Успехи на техничных трассах для Валттери – большая редкость, он предпочитает более прямолинейные автодромы. А после того, как он не дал Хэмилтону победой отметить чемпионский титул в США, ему еще и стоит ждать суровой мести от Льюиса.

Прибавим к этому ожидаемые успехи Ferrari и Ферстаппена – и поймем, что в наиболее вероятной ситуации места на подиуме для победителя последнего Гран При просто не останется.

Renault обеспечит себе пятое место

Все шансы Renault отстоять четвертое место в Кубке конструкторов ушли вместе с хитрой тормозной системой, за которую обоих пилотов французской команды дисквалифицировали в Японии. Потеряв неплохие очки, французы оказались ближе к шестому и седьмому местам, чем к McLaren на четвертом. Однако с тех пор по Toro Rosso и Racing Point был нанесен мощный удар, результаты которого Риккардо и Хюлькенберг должны закрепить в Бразилии.

Нико и Дэн – лучшие среди середняков по результатам на «Интерлагосе». Причем Хюлькенберг, независимо от машины, ни разу не финишировал в Сан-Паулу вне очков. Что до Дэна, то один из самых техничных пилотов чемпионата определенно имеет хорошие шансы на техничной трассе. В Остине Риккардо довольно неожиданно сумел стать лучшим из остальных. И пусть в Бразилии повторить этот результат будет сложно, но попасть в топ-10 обеими машинами Renault по силам.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Бразилии

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Себастьян Феттель (Ferrari) 12 1 3 1 14 Льюис Хэмилтон (Mercedes) 12 2 2 1 11,9 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 15 3 1 1 10,7 Макс Ферстаппен (Red Bull) 4 0 0 2 10,25 Валттери Боттас (Mercedes) 6 1 0 2 6,5 Роберт Кубица (Williams) 5 0 0 2 6,4 Шарль Леклер (Ferrari) 1 0 0 7 6 Нико Хюлькенберг (Renault) 8 1 0 5 4,6 Даниэль Риккардо (Renault) 8 1 0 4 3,1 Серхио Перес (Racing Point) 8 1 0 4 2,9 Карлос Сайнс (McLaren) 4 1 0 6 2 Даниил Квят (Toro Rosso) 3 0 0 7 2 Ромен Грожан (Haas) 7 3 0 8 1,1 Кевин Магнуссен (Haas) 4 1 0 9 1 Лэнс Стролл (Racing Point) 2 0 0 16 0 Пьер Гасли (Red Bull) 2 0 0 12 0 Ландо Норрис (McLaren) 0 Александр Элбон (Toro Rosso) 0 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 0 Джордж Расселл (Williams) 0

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)