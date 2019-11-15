Макс сразится за победу, Кими наберет очки: пять смелых прогнозов на Гран При Бразилии
Гонка в США обернулась очередной катастрофой Ferrari и новым титулом Хэмилтона. Но в Сан-Паулу мы ждем успеха как от бывших пилотов Скудерии, так и от нынешних.
Ферстаппен поборется за победу
Макс – практически гений «Интерлагоса». Он приезжал здесь в очки на Toro Rosso, едва не выиграл год назад и провел сумасшедший заплыв в 2016-м, после которого собрал целую гору комплиментов. Тогда голландец не побоялся уходить со стандартных траекторий на залитой водой трассе и совершил ряд сумасшедших обгонов. Его не остановил даже занос, едва не отправивший Red Bull в стену – Макс в последний момент поймал машину и поехал дальше.
В Остине Макс вернулся на подиум впервые после Сингапура, но за осень он еще ни разу не поднимался выше второго места. Очевидно, к этому привели и столкновения на первых кругах, которые случались не единожды, и усиление Ferrari – сейчас Red Bull не кажется второй силой чемпионата.
Однако «Интерлагос» по своему типажу очень близок тем коротким и быстрым трассам, которые так любит Макс. Например, «Ред Булл Рингу». Прямые здесь не такие длинные, чтобы машина Red Bull успела от этого пострадать – а поворотов хватает, чтобы проявить мастерство пилота. К тому же, в Сан-Паулу опять обещают не самую сухую погоду. А под дождем шансов у Макса всегда больше.
Леклер попадет на подиум
Сентябрьские подвиги Шарля уже позабылись на фоне его не самых сильных выступлений – монегаск уже три этапа не был на подиуме. За это время он вышел на третье место в чемпионате – но благодаря неудачам Ферстаппена и Феттеля, а не собственным успехам. На последних трех этапах Леклер даже дважды проиграл напарнику в квалификациях, чего не происходило аж с Канады. Но в Бразилии Шарль должен прийти в себя.
Во-первых, босс Ferrari Маттиа Бинотто достаточно убедительно пояснил, что низкая скорость команды в Остине – следствие не директивы FIA и снижения мощности мотора, а повышения прижимной силы. Скудерия решила пожертвовать частью преимущества на прямых ради скорости в поворотах, но, видимо, не нашла баланс. Если его не удастся поймать в Бразилии, всегда можно вернуться к проверенной тактике – давить всех максималкой.
Что до самого Леклера, то он особенно хорош именно на скоростных трассах. А значит, «Интерлагос» ему должен подойти. Собственно, Шарль показал это и год назад, когда сначала вывел Sauber в третий сегмент квалификации, а затем финишировал седьмым в гонке. Поэтому уж в тройке ему быть на этот раз положено. Правда, сначала надо будет отыграть 10 позиций, потерянных из-за замены мотора.
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Райкконен попадет в десятку
В Остине Кими был близок к попаданию в очки, но его шины умерли чуть раньше чем кончилась гонка. Обидное 11-е место менее чем в секунде от очковой зоны не могло не расстроить ветерана. Но на деле скорость Alfa Romeo была не так плоха. Большую часть гонки Райкконен держался в темпе Переса, Гасли и других гонщиков из нижней части первой десятки. Да, для этого приходилось убивать резину, но ее в США убивали практически все.
В Бразилии хороший послужной список и у самого Кими, и у его команды. В том году нынешняя Alfa Romeo была в третьем сегменте квалификации обеими машинами, а в гонке набрала 6 очков. Ранее баллы на «Интерлагосе» брал Фелипе Наср. Sauber все последние сезоны делала ставку на максимальную скорость, и со сменой названия подход не изменился. А в Сан-Паулу это неплохой задел для успеха.
Что до Кими, то несмотря на многочисленные сходы, он – один из самых успешных нынешних пилотов по гонкам в Бразилии. Эта трасса техничнее многих в чемпионате, и мастерство пилота здесь действительно окупается. Так что финну пора тряхнуть стариной и прервать уже самую длинную серию без очков в карьере.
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Валттери не зажигал в Сан-Паулу даже в лучшие годы Williams, и переход в Mercedes ничего не изменил. Единственное второе место финна на «Интерлагосе» было не успехом в борьбе за подиум, а поражением в схватке за победу: Хэмилтон тогда стартовал с пит-лейна, а Боттас проиграл Ferrari, несмотря на поул.
Успехи на техничных трассах для Валттери – большая редкость, он предпочитает более прямолинейные автодромы. А после того, как он не дал Хэмилтону победой отметить чемпионский титул в США, ему еще и стоит ждать суровой мести от Льюиса.
Прибавим к этому ожидаемые успехи Ferrari и Ферстаппена – и поймем, что в наиболее вероятной ситуации места на подиуме для победителя последнего Гран При просто не останется.
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Все шансы Renault отстоять четвертое место в Кубке конструкторов ушли вместе с хитрой тормозной системой, за которую обоих пилотов французской команды дисквалифицировали в Японии. Потеряв неплохие очки, французы оказались ближе к шестому и седьмому местам, чем к McLaren на четвертом. Однако с тех пор по Toro Rosso и Racing Point был нанесен мощный удар, результаты которого Риккардо и Хюлькенберг должны закрепить в Бразилии.
Нико и Дэн – лучшие среди середняков по результатам на «Интерлагосе». Причем Хюлькенберг, независимо от машины, ни разу не финишировал в Сан-Паулу вне очков. Что до Дэна, то один из самых техничных пилотов чемпионата определенно имеет хорошие шансы на техничной трассе. В Остине Риккардо довольно неожиданно сумел стать лучшим из остальных. И пусть в Бразилии повторить этот результат будет сложно, но попасть в топ-10 обеими машинами Renault по силам.
Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Бразилии
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|Себастьян Феттель (Ferrari)
|12
|1
|3
|1
|14
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|12
|2
|2
|1
|11,9
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|15
|3
|1
|1
|10,7
|
Макс Ферстаппен
(Red Bull)
|4
|0
|0
|2
|10,25
|Валттери Боттас (Mercedes)
|6
|1
|0
|2
|6,5
|
Роберт Кубица
(Williams)
|5
|0
|0
|2
|6,4
|
Шарль Леклер
(Ferrari)
|1
|0
|0
|7
|6
|Нико Хюлькенберг (Renault)
|8
|1
|0
|5
|4,6
|Даниэль Риккардо (Renault)
|8
|1
|0
|4
|3,1
|
Серхио Перес
(Racing Point)
|8
|1
|0
|4
|2,9
|
Карлос Сайнс
(McLaren)
|4
|1
|0
|6
|2
|
Даниил Квят
(Toro Rosso)
|3
|0
|0
|7
|2
|Ромен Грожан (Haas)
|7
|3
|0
|8
|1,1
|
Кевин Магнуссен
(Haas)
|4
|1
|0
|9
|1
|
Лэнс Стролл
(Racing Point)
|2
|0
|0
|16
|0
|
Пьер Гасли
(Red Bull)
|2
|0
|0
|12
|0
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|0
|
Александр Элбон
(Toro Rosso)
|0
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|0
|Джордж Расселл (Williams)
|0
Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин , Валттери Боттас В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Иван Матушкин
Макс сразится за победу, Кими наберет очки: пять смелых прогнозов на Гран При Бразилии
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|Квалификация
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сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
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17:00
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|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
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