Макс рассказал о сложностях на пути к 100-й победе Red Bull
Гонщик заверил, что в Канаде ему пришлось далеко не так просто, как могло показаться со стороны
Три последние гонки Ф1 в Монако, Испании и Канаде Макс Ферстаппен выигрывал, стартуя с поула и лидируя от старта до финиша. Всякий раз борьба за позиции разворачивалась исключительно позади его Red Bull.
Успех действующего чемпиона в Монреале стал особенным прежде всего с точки зрения статистики. Гонщик сравнялся по количеству выигранных этапов с Айртоном Сенной на пятой строчке исторической летописи, а его команда стала сильнейшей в 100-й раз в истории. Прежде только четыре гоночных коллектива достигали подобного в Формуле 1.
«Конечно, я очень доволен, – сказал Макс после финиша. – Гонка была не такой простой, шины никак не хотели удерживаться в оптимальном диапазоне. Сегодня было заметно холоднее, чем в пятницу, потому сложно было держать нужную температуру, и машина здорово скользила.
Но мы заставили ее работать. И победили. Это невероятно».
Говоря о юбилее Red Bull, он отметил: «Честно говоря, я никогда не предполагал, что стану частью чего-то такого. Так что мы отпразднуем это дело, но также продолжим упорно трудиться».
Ферстаппен добавил: «Отрыв сегодня оказался не таким большим, но это из-за машины безопасности и других вещей. Но самое главное – что мы выиграли».
Еще до конца нынешнего сезона Макс имеет возможность сравняться по количеству побед с другим великим чемпионом Ф1. Выиграв еще десять гонок, он настигнет обладателя четырех титулов в составе McLaren и Williams Алена Проста.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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