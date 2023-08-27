Макс продолжил победную серию в сыром Зандфорте, Алонсо и Гасли на подиуме

Первая гонка Ф1 после летних каникул подарила болельщикам потрясающее начало: дождь обрушился на трассу прямо по ходу первого круга. Гонщикам пришлось спешно менять слики на промежуточные шины, но уже после десятка кругов траектория вновь просохла, что потребовало обратной замены.

Серхио Перес раньше всех нырнул на пит-лейн для первого пит-стопа. Лидировавший с поула Макс Ферстаппен сделал это на круг позже – и сразу оказался в десяти с лишним секундах за напарником. Но на сырой домашней трассе голландец отыграл семь из них, по пути обогнав Пьера Гасли (кадр их борьбы можно найти на одном из фото ниже) и невесть как поднявшегося на второе место Чжоу Гуаньюя, а затем Red Bull именно его первым вернула на слики.

Перес, чей пит-стоп на этот раз был вторым, оказался в 3,5 секундах позади напарника – и судьба гонки была решена.

Интересно, что пятеро пилотов предпочли вообще не ездить на пит-лейн, а для остальных позиция на трассе напрямую зависела от того, как быстро они отреагировали на смену погоды. Пелотон совершенно перемешался, но тут во второй раз за два дня разбил машину Логан Сарджент – и судьи выпустили машину безопасности.

После рестарта на 16-м круге гонка стала уже совсем другой. На сухом асфальте порядок в пелотоне стал постепенно меняться, исходя из расстановки сил. Перес следовал за Ферстаппеном, уверенно опережая всех остальных, и шестой в сезоне дубль Red Bull, казалось, был лишь вопросом времени.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, на пит-лейне Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Но все нарушил ливень на последних минутах. Хотя Red Bull и вернула своих пилотов на промежуточные шины, Перес улетел с трассы в первом повороте и откатился на третье место. Борьбу на полчаса остановили красными флагами.

Мексиканец, вдобавок, при рестарте умудрился превысить скорость на пит-лейне, за что получил еще пять секунд штрафа. Потому, финишировав на трассе третьим, в итоговом протоколе он оказался лишь на четвертой строчке.

После старта: впереди Алекс Элбон, Williams FW45, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Серхио Перес, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Героем же в этот раз стал Фернандо Алонсо. Ветеран удержал пятую позицию после старта, а затем в третьем повороте бросил машину внутрь и разом оставил позади Алекса Элбона с Джорджем Расселлом – на фото, сделанном за пару секунд до этого, Mercedes британца даже не видно в кадре.

После этого Aston своевременно провела своему пилоту оба пит-стопа, а когда заминка по ходу плановой смены шин на финальном отрезке отбросила испанца на четвертое место, он мгновенно догнал и обогнал Карлоса Сайнса.

После рестарта он не пустил Переса и повторил лучший результат сезона. Подиум стал для Фернандо первым с Канады, седьмым в нынешнем году и 105-м в карьере. Кроме того, он впервые с венгерского Гран При 2017 года показал лучшее время круга.

Похожей оказалась и гонка Пьера Гасли. Верные тактические действия в начале вывели француза из Alpine в группу лидеров, а Сайнса он также смог опередить на трассе – после чего благодаря штрафу Переса завоевать первый подиум в сезоне.

Пьер Гасли, Alpine A523, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Финальные круги Сайнс провел в отчаянном сражении с Льюисом Хэмилтоном – и хотя бы на этот раз взял верх. Семикратный же чемпион был хорош в гонке после старта с 13-го места, но очень много потерял из-за того, что слишком поздно провел самый первый пит-стоп.

Стартовавший вторым Ландо Норрис тоже слишком долго оставался на сликах в дебюте – он финишировал только седьмым, еще и пропоров на последних кругах колесо Джорджу Расселлу.

Алекс Элбон рискнул остаться на сликах во время первого дождя, а потом проехал на них же более 40 кругов без пит-стопа. Наградой пилоту Williams стало восьмое место впереди Оскара Пиастри и Эстебана Окона. Стоит отметить, что большую часть гонки Элбон вообще ехал шестым, но запосдал с переходом на слики, когда начался второй дождь.

Кроме разбивших машины Марджента с Чжоу, до финиша не добрался только Шарль Леклер. Он ждал механиков на пит-лейне, столкнулся с Пиастри, пропустил на трассе дебютанта Лиама Лоусона и в итоге остановился из-за повреждения днища.

Результаты Гран При Нидерландов (72 круга)