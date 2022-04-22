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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Макс пожаловался журналистам на журналистов: Спрашивают одно и то же

По словам голландца, он по много раз вынужден отвечать на совершенно одинаковые вопросы

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Макс пожаловался журналистам на журналистов: Спрашивают одно и то же
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В 2022 году в Формуле 1 немного изменился формат уик-энда. В частности обязательную пресс-конференцию гонщиков перенесли с вечера четверга на утро пятницы. Предполагается, что благодаря этому сотрудники команд будут проводить в паддоке меньше времени.

Однако на деле в четверг все равно проводятся медиасессии команд, индивидуальные интервью и мероприятия спонсоров, на которые приглашают и гонщиков. В Имоле Макс Ферстаппен пожаловался журналистам, что теперь его загрузка стала даже больше.

«Вопрос в том, как организовано общение с прессой, сказал действующий чемпион Формулы 1. – Мне кажется, раньше было лучше. Теперь я также отвечаю на вопросы журналистов в четверг, но еще и прихожу на утреннюю пресс-конференцию в пятницу. Я не против вставать рано, но день в итоге получается очень долгим.

Если цель была в том, чтобы увеличить число гонок, но сократить число активностей в уик-энды, то для меня она не достигнута.

Меня и в четверг и в пятницу просят пообщаться с прессой. Сначала в помещении, потом просят выйти для съемки на улицу, потом индивидуальные интервью, а вопросы задают одни и те же. И я повторяю одно и то же по шесть-семь раз за день. Я конечно стараюсь говорить интересно, подбирать другие слова, но их суть все равно одна и та же.

Мне кажется правильнее, чтобы была только общая конференция, где присутствуют все СМИ, каждый слышит вопросы и не повторяется. И я лучше разом отвечу на 10 вопросов, чем по много раз на два вопроса от разных телеканалов.

А поскольку вопросы, повторюсь, часто одинаковые, а я отвечаю на них по шесть-восемь раз за день, после первых двух интервью мне уже становится просто скучно. Думаю, все выиграют, если мы остановимся на едином формате объединенной пресс-конференции».

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