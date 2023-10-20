Макс потерял поул в Остине, выехав за пределы трассы. Первым стал Леклер
Судьбу победы в пятничной квалификации Гран При США могли решить 0,005 секунды – но в итоге имя победителя назвали судьи
Участники Гран При США начали пятничную квалификацию после единственной тренировки. Быстро стало понятно, что состояние трассы ощутимо меняется по ходу сессии, и выгоднее всего проводить быстрые попытки как можно позже.
Еще одним важным фактором стали белые линии – выезды за них регулярно приводили к аннулированию показанного времени.
Лидер сезона и главный фаворит Макс Ферстаппен поехал на первую попытку в финале раньше всех соперников – и остался третьим, в четверти секунды позади Шарля Леклера из Ferrari (1:34.829). При этом голландец был очень недоволен тем, что в финальном повороте ему помешал собственный напарник Серхио Перес.
Вторым в этот момент был Льюис Хэмилтон, самый успешный пилот в истории Гран При США, тогда как его напарнику по Mercedes Джорджу Расселлу не удалось удержаться в пределах трассы.
Леклер чуть улучшил под клетчатым флагом (1:34.723), тогда как Макс заблокировал колеса в первом же повороте, после чего ехал очень резко, пытаясь наверстать потерю. Голландец доился своего в вышел вперед с минимальным перевесом, но в 19-м повороте его Red Bull сдернуло с трассы и вынесло далеко за белую линию.
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Вердикт судей не замедлил себя ждать – и отправил Ферстаппена на шестое место воскресной решетки.
Первый же ряд с Леклером разделит Ландо Норрис из McLaren (+0,130), Хэмилтон остался третьим, уступив соотечественнику 0,009 секунды.
Прошлогодний обладатель поула Карлос Сайнс в этот раз показал четвертый результат, на третьем ряду вместе с Ферстаппеном место займет Джордж Расселл, опередивший чемпиона на две тысячных.
Следом на решетке расположатся два пилота Alpine – Пьер Гасли проехал чуть быстрее Эстебана Окона, – а вот Серхио Перес, хоть и отстал от времени поула всего на 0,45 секунды, начнет борьбу только девятым.
Герой Гран При Катара Оскар Пиастри оказался прав, говоря в четверг о сложностях McLaren в Остине – австралиец показал в квалификации десятое время.
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04
Непростое возвращение
Второй сегмент получился традиционно плотным – 15 результатов уложились в неполную секунду. Серхио Перес лишь чудом прошло дальше с десятым временем, а вот Юки Цуноде и Чжоу Гуаньюю не хватило до заветной десятки всего двух сотых секунды.
Кевин Магнуссен, в отличие от тренировки, не получил большой пользы от обновлений Haas и остался 14-м – между Валттери Боттасом и вернувшимся в Ф1 Даниэлем Риккардо, которому на засчитали решающий круг за нарушение пределов трассы.
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
18-я попытка
Во всех прошедших Гран При своего дебютного сезона в составе Aston Martin Фернандо Алонсо неизменно доходил до финала квалификации. Но в Остине у зеленой машины совсем не оказалось скорости – и испанец показал только 17-й результат.
«Мой круг был не самым идеальным из-за трафика и истекающего времени, но в целом я проехал неплохо, – сказал двукратный чемпион в интервью Sky. – Просто сегодня у нас не было скорости».
На этой же стадии к огорчению Aston Martin выбыл из борьбы и почти не успевший поездить в тренировке Лэнс Стролл (который после этого дал на удивление спокойное и обстоятельное интервью).
Не прошли дальше оба гонщика Williams – у команды из Гроу таких слабых выступлений не было ни разу после летних каникул – и Нико Хюлькенберг. Но в его случае причина оказалась прозаической – немец выехал за белую линию в 19-м повороте решающего круга.
Шарль Леклер стал пятым обладателем поула в Остине за пять последних лет, продолжив удивительную местную традицию. Он будет стартовать первым в третий раз в нынешнем сезоне и в 21-й за карьеру в Ф1.
Результаты квалификации Гран При США
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Мнение: почему мы пока не видели реальной скорости Ферстаппена в Остине
Мнение: почему мы пока не видели реальной скорости Ферстаппена в Остине Мнение: почему мы пока не видели реальной скорости Ферстаппена в Остине
Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера
Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера
Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта
Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта Леклер пообещал атаковать Ферстаппена в первом повороте спринта
Стартовая решетка спринта Гран При США
Стартовая решетка спринта Гран При США Стартовая решетка спринта Гран При США
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