Макс потерял поул в Остине, выехав за пределы трассы. Первым стал Леклер

Участники Гран При США начали пятничную квалификацию после единственной тренировки. Быстро стало понятно, что состояние трассы ощутимо меняется по ходу сессии, и выгоднее всего проводить быстрые попытки как можно позже.

Еще одним важным фактором стали белые линии – выезды за них регулярно приводили к аннулированию показанного времени.

Лидер сезона и главный фаворит Макс Ферстаппен поехал на первую попытку в финале раньше всех соперников – и остался третьим, в четверти секунды позади Шарля Леклера из Ferrari (1:34.829). При этом голландец был очень недоволен тем, что в финальном повороте ему помешал собственный напарник Серхио Перес.

Вторым в этот момент был Льюис Хэмилтон, самый успешный пилот в истории Гран При США, тогда как его напарнику по Mercedes Джорджу Расселлу не удалось удержаться в пределах трассы.

Леклер чуть улучшил под клетчатым флагом (1:34.723), тогда как Макс заблокировал колеса в первом же повороте, после чего ехал очень резко, пытаясь наверстать потерю. Голландец доился своего в вышел вперед с минимальным перевесом, но в 19-м повороте его Red Bull сдернуло с трассы и вынесло далеко за белую линию.

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Вердикт судей не замедлил себя ждать – и отправил Ферстаппена на шестое место воскресной решетки.

Первый же ряд с Леклером разделит Ландо Норрис из McLaren (+0,130), Хэмилтон остался третьим, уступив соотечественнику 0,009 секунды.

Прошлогодний обладатель поула Карлос Сайнс в этот раз показал четвертый результат, на третьем ряду вместе с Ферстаппеном место займет Джордж Расселл, опередивший чемпиона на две тысячных.

Следом на решетке расположатся два пилота Alpine – Пьер Гасли проехал чуть быстрее Эстебана Окона, – а вот Серхио Перес, хоть и отстал от времени поула всего на 0,45 секунды, начнет борьбу только девятым.

Герой Гран При Катара Оскар Пиастри оказался прав, говоря в четверг о сложностях McLaren в Остине – австралиец показал в квалификации десятое время.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04

Непростое возвращение

Второй сегмент получился традиционно плотным – 15 результатов уложились в неполную секунду. Серхио Перес лишь чудом прошло дальше с десятым временем, а вот Юки Цуноде и Чжоу Гуаньюю не хватило до заветной десятки всего двух сотых секунды.

Кевин Магнуссен, в отличие от тренировки, не получил большой пользы от обновлений Haas и остался 14-м – между Валттери Боттасом и вернувшимся в Ф1 Даниэлем Риккардо, которому на засчитали решающий круг за нарушение пределов трассы.

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

18-я попытка

Во всех прошедших Гран При своего дебютного сезона в составе Aston Martin Фернандо Алонсо неизменно доходил до финала квалификации. Но в Остине у зеленой машины совсем не оказалось скорости – и испанец показал только 17-й результат.

«Мой круг был не самым идеальным из-за трафика и истекающего времени, но в целом я проехал неплохо, – сказал двукратный чемпион в интервью Sky. – Просто сегодня у нас не было скорости».

На этой же стадии к огорчению Aston Martin выбыл из борьбы и почти не успевший поездить в тренировке Лэнс Стролл (который после этого дал на удивление спокойное и обстоятельное интервью).

Не прошли дальше оба гонщика Williams – у команды из Гроу таких слабых выступлений не было ни разу после летних каникул – и Нико Хюлькенберг. Но в его случае причина оказалась прозаической – немец выехал за белую линию в 19-м повороте решающего круга.

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Шарль Леклер стал пятым обладателем поула в Остине за пять последних лет, продолжив удивительную местную традицию. Он будет стартовать первым в третий раз в нынешнем сезоне и в 21-й за карьеру в Ф1.

Результаты квалификации Гран При США

Поз. Гонщик / Команда Машина Время / Отст 1 Шарль Леклер Ferrari 1'34.723 2 Ландо Норрис McLaren +0.130 1'34.853 3 Льюис Хэмилтон Mercedes +0.139 1'34.862 4 Карлос Сайнс Ferrari +0.222 1'34.945 5 Джордж Расселл Mercedes +0.356 1'35.079 6 Макс Ферстаппен Red Bull Racing +0.358 1'35.081 7 Пьер Гасли Alpine +0.366 1'35.089 8 Эстебан Окон Alpine +0.431 1'35.154 9 Серхио Перес Red Bull Racing +0.450 1'35.173 10 Оскар Пиастри McLaren +0.744 1'35.467 11 Юки Цунода AlphaTauri +0.974 1'35.697 12 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo +0.975 1'35.698 13 Валттери Боттас Alfa Romeo +1.135 1'35.858 14 Кевин Магнуссен Haas F1 Team +1.157 1'35.880 15 Даниэль Риккардо AlphaTauri +1.251 1'35.974 16 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team +1.512 1'36.235 17 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing +1.545 1'36.268 18 Алекс Элбон Williams +1.592 1'36.315 19 Лэнс Стролл Aston Martin Racing +1.866 1'36.589 20 Логан Сарджент Williams +2.104 1'36.827